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BDDK'dan Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında aldığı kararla, Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
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BDDK'dan Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında Colendi Bank A.Ş.'ye dijital bankacılık alanında faaliyet izni verdi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

BDDK'nın Kurul Kararı’na göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, Colendi Bank A.Ş.'nin başvurusuna olumlu yanıt verildi.

Bu kapsamda, Colendi Bank A.Ş.'nin dijital bankacılık faaliyetleri için gerekli izni alması, Kurul’un 3 Ağustos 2023 tarihli ve 10639 sayılı kararı ile de uyumlu olarak onaylandı. 

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