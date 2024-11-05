BDDK'dan Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında aldığı kararla Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye dijital bankacılık faaliyet izni verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda bu iznin verildiği belirtildi.

Karara göre, Kurul’un 23 Mart 2023 tarihli ve 10542 sayılı kararı ile kuruluş izni verilmiş olan Ziraat Dinamik Banka A.Ş., artık dijital bankacılık alanında faaliyet gösterebilecek.