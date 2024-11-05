  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. BDDK'dan Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni
Takip Et

BDDK'dan Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye dijital bankacılık faaliyet izni verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
BDDK'dan Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 31 Ekim 2024 tarihli toplantısında aldığı kararla Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye dijital bankacılık faaliyet izni verdi.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda bu iznin verildiği belirtildi.

Karara göre, Kurul’un 23 Mart 2023 tarihli ve 10542 sayılı kararı ile kuruluş izni verilmiş olan Ziraat Dinamik Banka A.Ş., artık dijital bankacılık alanında faaliyet gösterebilecek. 

BDDK'dan Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izniBDDK'dan Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izniŞirket Haberleri
BDDK'dan Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izniBDDK'dan Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izniŞirket Haberleri

 

 

Şirket Haberleri
BDDK'dan Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni
BDDK'dan Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni
Tofaş'ın üçüncü çeyrekteki kârı beklentilerin altında kaldı
Tofaş'ın üçüncü çeyrekteki kârı beklentilerin altında kaldı
Türk Hava Yolları'ndan üçüncü çeyrekte 1,3 milyar dolar kâr
Türk Hava Yolları'ndan üçüncü çeyrekte 1,3 milyar dolar kâr
İş Bankası 3. çeyrek bilançosunu açıkladı: Net kâr 34,7 milyar lira
İş Bankası 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Agrotech’in elektrikli araç projesini durdurdu
Agrotech’in elektrikli araç projesini durdurdu
Danimarkalı denizcilik devine Türk CEO
Danimarkalı denizcilik devine Türk CEO