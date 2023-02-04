Gayrimenkul sektörü ‘Değer Barışı’ istiyor

Ali ŞAHİN/BURSA

Yeni Evim kampanyasının sektörde ve toplumda bir heyecan oluşturduğunu belirten BTSO 54. Komite üyesi ve Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Duyar, “Ancak heyecanın karşılığını ne yazık ki piyasada tam anlamıyla istediğimiz gibi bulamadık. Çünkü piyasada satışa arz edilen konutların piyasa değerleriyle müteahhitlerin aktifl erindeki defter değerleri birbiriyle dramatik ölçüde farklı. Bu farklılık ciddi manada gelir vergilerine yol açtığı için müteahhitlerimiz, emlakçılarımız konutları ne yazık ki son kullanıcıya ulaştırmakta güçlük çekiyorlar. Bu konu ciddi anlamda gayrimenkul sektörünün önünde bir engel olarak görünüyor. Ancak bu etki sadece gayrimenkul sektörüyle sınırlı kalmıyor. Bir inşaatta 250 alt sektöre istihdam sağlanıyor. Boyacısından, sıvacısına, nakliyecisinden, elektrikçisine pek çok kişi burada faaliyet gösteriyor. Onun yanı sıra bitmiş bir dairede taşınırken mobilyasından ev tekstiline pek çok sektör hizmet alıyor” dedi.

Yaşanan olumsuzlukların önüne geçilmesi adına talepleri olduğunu belirten Duyar, “Türkiye’de gayrimenkul değerlemesiyle ilgili bir çalışma yapılıyor. 'Değer barışı' konusunu gündeme getireceğiz. ‘Değer barışı nedir?’ derseniz Firmaların aktifinde yer alan gayrimenkullerin defter değerlerinin, piyasa değerleriyle bir defaya mahsus gelir vergisinden muaf tutularak eşitlenmesi halidir. Bunun olması sadece inşaat sektörünü, emlakçı ve müteahhiti ilgilendirmemektedir. Bugün bir özel okul bir yemekhane işletmecisine kadar herkes bir gayrimenkule dayanmak zorundadır. Ve aktifinizdeki gayrimenkullerin gerçek değerini göstermemesi bir sanayici için de sizin gerçek büyüklüğünüzü bankalara, müşterilere, üçüncü şahıslara ifade edemediğiniz anlamına geliyor. Bu bizim hem ihracatımızı hem de iç pazardaki hareketlerimizi daha canlandıracak bir faaliyet konusudur” ifadelerini kullandı.

Konuyla alakalı hem Hazine Maliye Bakanlığına hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen raporlar olduğunu belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Bu konu özellikle bozulan bilançoların düzeltilmesi açısından da çok kıymetli. Bu konuda elimizden geleni yapmalıyız” dedi.