Gaziantep’teki OSB’lerde 50 bin yeni istihdam sağlandı

CANAN SAKARYA / ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep sanayisine ilişkin İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın soru önergesine verdiği yanıtta son iki yılda, Gaziantep’teki OSB tesislerinde 75 sanayi parselinin daha üretime geçtiğini ve üretimdeki toplam parsel sayısının bin 478’e ulaştığını belirtti.

İstihdamın da buna paralel olarak yaklaşık 50 bin kişi artarak toplamda 310 bin kişiye yükseldiğini kaydeden Bakan Kacır, “Bu veriler Gaziantep sanayisinin son iki yılda büyüme eğiliminde olduğunu, yani fabrika kapanışı veya faaliyet durdurmadan ziyade ağırlıklı olarak üretim artışı yaşandığını göstermektedir” dedi.

3252 yatırım teşvik belgesi düzenlendi

Bakan Kacır’ın verdiği bilgiye göre; Gaziantep’te 2012’den bu yana yatırımlar için toplam 3 bin 252 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi, bu belgeler kapsamında ilde öngörülen sabit yatırım tutarı 479 milyar TL, istihdam sayısı ise 78 bin 862 kişi olarak öngörüldü.

Temmuz 2025’te ilan edilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Gaziantep’te İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla, “Biber atıklarından katma değerli ürünler üretimi (kapsaisin vb.)”, “Sitrik asit üretimi”, “Rejenere iplik üretimi” ve “Orta ve yüksek teknolojili tekstil makineleri üretimi (triko, fikse, büküm makinesi vb.)” alanlarında yapılacak yatırımlar desteklenecek.

2024 yılında Gaziantep 2 bin 927 KOBİ’ye 2025 yılı fiyatlarıyla 1 milyar TL destek sağlandı. 2025 yılında ise eylül sonu itibariyle Gaziantep’te bin 723 KOBİ 529 milyon TL tutarında desteklendi.

KOSGEB’in uygulamada olan destek programları arasında; Girişimcilik, Kapasite Geliştirme ve Dijital Dönüşüme yönelik desteklerin yanı sıra Küresel Rekabetçilik Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı gibi programlar bulunuyor.