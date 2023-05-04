Gediz Havzası Eylem Planı ile havzadaki riskler bertaraf edilecek

Gediz Havzası Eylem Planı konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 25 nehir havzasından biri olan Gediz Havzası'ndaki nüfus artışı, sanayileşme, yoğun tarımsal faaliyetler su kaynakları üzerinde miktar ve kalite baskısı oluşturuyor.

Ayrıca son yıllarda iklim değişikliği sebebiyle gerçekleşme sıklığı artan taşkın ve kuraklık afetleri can ve mal güvenliğini tehdit ederken hem su kaynaklarını hem de beşeri faaliyetleri olumsuz etkiliyor.

Havzadaki bütün su kaynaklarının miktar ve kalite bakımından iyileştirilmesi, iyi su durumuna ulaşılması, buna bağlı olarak insan sağlığı ve ekosistemin korunması, taşkın ve kuraklık etkilerinin azaltılarak risk yönetimine geçilmesi, mevcut su potansiyelinin sektörler arasında adil bir şekilde dağıtılması ile refah seviyesinin arttırılması maksadıyla Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Gediz Havzası'nda hazırlanan "Nehir Havza Yönetim Planı, Sektörel Su Tahsis Planı, Taşkın Yönetim Planı ve Kuraklık Yönetim Planı" Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe girdi.

Havza ölçeğinde hazırlanan ve uygulaması devam eden söz konusu dört planın “Gediz Havzası Eylem Planı” adı altında entegre edilmesiyle daha etkin bir su yönetimi sağlanmış olacak.

Gediz Havzası Eylem Planı, Bakanlığın koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, belediyeler, OSB’ler, su kanalizasyon idareleri, il özel idareleri, üniversiteler, sanayi tesisleri gibi paydaşların katılımı ve görüşleri doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe girdi.

Gediz Havzası Eylem Planı ile havzadaki su kirliliğinin vakit kaybedilmeden önlenmesi ve su kaynaklarına yönelik belirlenen “iyi su durumu” hedefine ulaşılması, ayrıca taşkın ve kuraklık hadiselerinin yönetimi ve sektörel su tahsisinin adil bir şekilde yapılması sağlanmış olacak.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı havzanın tamamında kentsel atık su arıtımı, katı atıkların düzenli bertarafı, sanayi kaynaklı kirliliğin giderilmesi, iyi tarım uygulamaları ile tarımsal kaynaklı kirliliğin azaltılması, suyun verimli ve etkin kullanılması, arz-talep dengesi dikkate alınarak gıda güvenliğinin sağlanması, taşkın ve kuraklığın olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflerine ulaşılacak.