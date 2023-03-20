Gelecek Partisi/Kerim Rota: Piyasalara normalleşme vadediyoruz

MARUF BUZCUGİL / HÜSEYİN GÖKÇE

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde, devletin zorlamasıyla yönlendirilen piyasaların, yeniden kendi dinamikleriyle işler hale getirileceğini söyledi.

EKONOMİ gazetesine konuşan Rota; döviz, tahvil, kredi ve mevduat dahil, piyasaların gönüllü olunmadan işlem yapılan piyasalara dönüştüğüne işaret ederek, “Ben buna piyasasızlaşma diyorum; ekonomi tekrar dışa açık hale gelmeli” dedi.

"Seçime Doğru Kurmaylar Konuşuyor" haber diziminizin bu hafta konuğu olan Kerim Rota'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

» En büyük öncelik; enflasyon, gelir dağılımının yönetilmesi, istihdam piyasasının daha efektif hale gelmesi.

» Muazzam bir negatif reel faiz uygulaması var. Enflasyonun yüzde 50 olduğu yerde kimse yüzde 25’le mevduat yapmak istemiyor ama başka da alternatif bırakılmıyor.

» KKM’yi, AK Parti’nin akıl dışı politikalarına, devleti kefil etmesi olarak görüyorum. Enflasyonun düşeceği inancını oluşturursak, bugünkü mevduat faiz seviyesi bile KKM’den TL’ye geçiş için yeterli olabilir. Dövize hücum da olmaz.

» Politika faizi ile piyasa faizi arasındaki fark, TCMB ve hükümetin itibarsızlaştığını gösteriyor. TCMB’nin, tekrar faizi belirleyebilecek kurum haline dönüştürülmesi gerekli.

» Türk bankalarındaki sabit faizli tahvil oranı yüzde 3, yani risk yok.

» Vergi istisnalarının radikal şekilde azaltılması gerektiğini düşünüyoruz.

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