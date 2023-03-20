Gelecek Partisi/Kerim Rota: Piyasalara normalleşme vadediyoruz
"Seçime Doğru Kurmaylar Konuşuyor" haber dizimizin bu hafta konuğu Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota oldu. Döviz, tahvil, mevduat, kredi hatta kısmi olarak borsada işlemlerin “gönülsüz” yapıldığını savunan Rota, “Çalışmayan piyasaların tekrar çalışır hale getirilmesi şart" dedi.
MARUF BUZCUGİL / HÜSEYİN GÖKÇE
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde, devletin zorlamasıyla yönlendirilen piyasaların, yeniden kendi dinamikleriyle işler hale getirileceğini söyledi.
EKONOMİ gazetesine konuşan Rota; döviz, tahvil, kredi ve mevduat dahil, piyasaların gönüllü olunmadan işlem yapılan piyasalara dönüştüğüne işaret ederek, “Ben buna piyasasızlaşma diyorum; ekonomi tekrar dışa açık hale gelmeli” dedi.
"Seçime Doğru Kurmaylar Konuşuyor" haber diziminizin bu hafta konuğu olan Kerim Rota'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
» En büyük öncelik; enflasyon, gelir dağılımının yönetilmesi, istihdam piyasasının daha efektif hale gelmesi.
» Muazzam bir negatif reel faiz uygulaması var. Enflasyonun yüzde 50 olduğu yerde kimse yüzde 25’le mevduat yapmak istemiyor ama başka da alternatif bırakılmıyor.
» KKM’yi, AK Parti’nin akıl dışı politikalarına, devleti kefil etmesi olarak görüyorum. Enflasyonun düşeceği inancını oluşturursak, bugünkü mevduat faiz seviyesi bile KKM’den TL’ye geçiş için yeterli olabilir. Dövize hücum da olmaz.
» Politika faizi ile piyasa faizi arasındaki fark, TCMB ve hükümetin itibarsızlaştığını gösteriyor. TCMB’nin, tekrar faizi belirleyebilecek kurum haline dönüştürülmesi gerekli.
» Türk bankalarındaki sabit faizli tahvil oranı yüzde 3, yani risk yok.
» Vergi istisnalarının radikal şekilde azaltılması gerektiğini düşünüyoruz.
Haberin tüm detayları EKONOMİ gazetesinde...
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