Gelir uçurumu büyüyor: Türkiye'de milyonerlerin sayısı ve serveti katlandı!

Temmuz 2025 itibarıyla, hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası bulunan yurt içi ve yurt dışı yerleşik mudi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 775 bin 629 artarak 1 milyon 591 bin 683’ten 2 milyon 367 bin 312’ye yükseldi. Bu hesaplarda tutulan toplam mevduat ise 15 trilyon 664 milyar liradan 17 trilyon 476 milyar liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, söz konusu dönemde milyoner başına düşen ortalama mevduat 7 milyon 382 bin lira olarak gerçekleşti. Nefes'den Şehriban Kıraç'ın haberine göre yerli mudilerin 1 milyon lira ve üzerindeki varlıklarının 11 trilyon 413 milyar 215 milyon lirası TL mevduattan, 4 trilyon 717 milyar 176 milyon lirası döviz hesaplarından, 1 trilyon 346 milyar 435 milyon lirası ise kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 210 bini aştı: Mevduatlar 1,3 trilyon liraya çıktı

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı Temmuz 2025 itibarıyla 210 bin 691’e yükseldi. Söz konusu mudilerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre 42 bin 618 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı ise 1 trilyon 337 milyar 340 milyon liraya yükseldi. Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 408 milyar 997 milyon lirası yerel para, 871 milyar 633 milyon lirası yabancı para ve 56 milyar 710 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik mudilerin mevduatlarını yabancı para cinsine kaydırdığı da net görünüyor. Geçen yıl aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin yabancı para mevduatı 667 milyar 781 milyon lira civarındaydı. Yurt dışında yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat da bu yılın temmuz ayında 6 milyon 347 bin lira olarak hesaplandı.

Zenginlerin serveti katlandı

ABD borsasının yeniden rekor seviyelere ulaştığı ağustos sonrasında dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam net serveti yüzde 1 artarak 21 milyar dolar yükseldi ve 2.13 trilyon dolara ulaştı. Forbes, 1 Eylül 2025 itibarıyla milyarderler listesini yeniledi. Listede Türkiye’den dört iş insanı öne çıktı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 5.4 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinde 731 numaraya yerleşti. Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 875’inci sıraya yerleşti. İpek Kıraç, 3 milyar dolarlık servetiyle 1.322’nci sırada. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise 2.9 milyar dolarlık servetiyle listenin 1.336’ncı sırasına yerleşti.