Gemi söküme ‘askeri’ doping

Aysel YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’nin gemi geri dönüşüm merkezi Aliağa’da söküm faaliyetleri hızlandı. Yılın ilk çeyreğinde Aliağa’daki tesislere gelen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 170’e yakın arttı. GEMİSANDER Başkanı Kamil Önal, geçmiş yıllardan farklı olarak 2024’te askeri gemi trafiğinin artığını söyledi.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER) Başkanı Kamil Önal, bu yılın ocak-nisan döneminde Aliağa’daki tesislere toplamda 106 bin 291 ton ağırlığında 35 geminin söküme geldiğini söyledi. 2023 yılının ilk dört ayında ise 67 bin 692 ton ağırlığında 13 gemi söküme gelmişti.

Konteyner gemileri gelmeye devam ediyor

Kamil Önal, “Kargo, konteyner, Ro-Ro gemileri ve römorkörler Aliağa’ya gelmeye devam ediyor. Bu yıl ayrıca askeri gemiler de söküme gelmeye başladı” diye konuştu. Pandemiyle birlikte dev yolcu gemilerinin söküm için geldiği İzmir Aliağa, geçen yıl da de piyasadan çıkan konteyner gemilerinin geri dönüşüm için önemli adreslerden biri olmuştu. Küresel ekonomideki yavaşlama ve buna bağlı olarak hızlı düşüşe geçen denizyolu taşımacılık navlunu konteyner gemilerinde hurdaya çıkışları hızlandırmıştı. 2023 yılında Aliağa’ya 63 gemi söküme gelmiş, bu gemilerin toplam tonajının 290 bin ton olmuştu. 22 gemi geri dönüşüm tesisinin bulunduğu Aliağa, Avrupa’nın da bu alandaki en önemli merkezlerinden biri.