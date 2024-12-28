Geri kazanım katılım payı yükseldi: Plastik alışveriş poşetine zam gelecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım payı tutarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararla birlikte plastik poşetlere de zam geldi.

Poşet ücreti 86 kuruş oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin geri kazanım katılım payı, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93'lük zamla adet başına 86 kuruşa yükseldi. Bu karar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Tüketicilerin ödeyeceği tutar değişecek mi?

Poşetler, 2019 yılında ücretli hale getirilmişti. 5 yıldır da bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor.

2024 yılında plastik poşetler için geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlenmiş ancak tüketicilerin ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabitlenmişti. Bu kararın ardından plastik poşetler için tüketicilerin ödeyeceği tutarda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Poşet fiyatları bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirleniyor ve her yıl güncelleniyor.