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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Ocak'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak!
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1 Ocak’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’de bazı metro hatlarının ücretsiz olması Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

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