Yurt dışı çıkış harcına zam: 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak!

Yeni uygulamayla birlikte dijital yollarla yapılacak olan 'harç pulu'nun 2025 fiyatı belli oldu.

Yüzde 42 zam geldi

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 'Yurt dışına çıkış harcı uygulama genel Tebliği'ne göre göre yurt dışına çıkış harcı, 500 TL'den 710 TL'ye yükseldi.

Yüzde 42 zamlı yeni fiyat, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Harçtan muaf olan kişiler

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından; Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı olanlar harçtan muaf olacak. Ticari araç mürettebatı olarak yurt dışına çıkışlarda harç muafiyeti, fiilen ticari araçta görevli olarak araçla birlikte yurt dışına çıkanlar için uygulanacak. Karayolu ticari araç mürettebatına ilişkin muafiyet, ticari taksi, minibüs ve kamyonetler için bir kişi, diğer motorlu kara taşıtlarında ise en fazla üç kişi için uygulanacak.

Yeni dönemde dijital olacak

Yurt dışına çıkışta alınan "basılı harç pulu" uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklamasında dijitale geçeceği belirtildi.

Kağıt tasarruf tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında hazırlanan yeni uygulama için İstanbul Havalimanı'nda bulunan yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri de asıldı.

Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.