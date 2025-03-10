GGYD iftarında kız çocuklarının eğitimi için SMS bağışı toplandı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

“Nilüferler Yetişiyor” projesi kapsamında kız çocuklarının eğitimine yönelik destekler veren GGYD, iftar etkinliğinde 7106 numarasına tüm operatörlerden gönderilen SMS’ler ile 100 liralık bağış topladı.

"Toplum olarak dayanışma içerisinde olmalıyız"

İftarda konuşan GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu, toplumun her kesimi için zorlu geçen 2024 yılının ardından 2025’te de hayat pahalılığı ve enflasyon için en önemli gündem maddeleri olmaya devam edeceğini söyledi.

Özellikle alt ve orta gelir grubundaki vatandaşların en büyük sorununun hayat pahalılığı olduğunun altını çizen Allıoğlu, “Bu kesimlerin geçim sıkıntısını hafifletmenin yolunun daha fazla üretimden geçiyor. Böylesine zorlu bir süreçte toplum olarak dayanışma içinde olmamız gerekiyor” dedi.

Allıoğlu Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik de GGYD olarak 2500 adet yardım kolisi dağıtıldığını belirtti.