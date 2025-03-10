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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

Siyasi parti ziyaretlerini sürdüren DEM Parti, Meclis'te EMEP ile görüştükten sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
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DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve PKK'nin feshedilmesi çağrısı sonrası siyasi parti ziyaretlerine başladı.

Bugün ilk olarak Meclis'te EMEP ile görüşen DEM Parti yetkilileri, daha sonra CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye DEM Parti'den Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları yer aldı.

CHP heyetinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen bulundu.

Partinin bugün son durağı DEVA Partisi Genel Merkezi olacak. DEM Parti heyeti saat 16:30'da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

DEM Parti 12 Mart'ta, TİP, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'ni, 17 Mart'ta ise AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek.

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