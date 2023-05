Global zincirlerin Türkiye ilgisi yeni markalarla sürüyor

Yabancı zincirler bir yandan mevcut markalarının adlarını verdikleri tesis sayılarına yenilerini eklerken bir yandan da bünyelerindeki markaları Türkiye’ye getiriyor. Bazıları yeni markalarını ilk kez Türkiye’de hizmete açıyor. Yeni gelenler arasında Amerika ve Avrupa’nın yanı sıra Asyalı zincir ve markalar da var.

Türkiye uluslararası zincir oteller ilgisini çekmeye devam ediyor. Yabancı zincirler bir yandan yeni franchise anlaşmaları yaparken bir yandan da bünyelerindeki yeni markaları getiriyor.

Türkiye’de yalnız İstanbul’da 20’ye yakın yabancı zincir otel ve bunların şemsiyeleri altında 54 marka var. Uluslararası zincir otellerin bünyelerindeki markalardan Türkiye’ye getirilenlerin ilk sırasında Marriott bulunuyor. Onu Accor, Wyndham, Hilton, Radisson ve IHG izliyor.

Yabancı zincirler Türkiye’de büyük oranda şehir otellerinde ve işletmecilikten çok franchise (Tesise markasını verme) şeklinde faaliyet gösteriyor. Kıyı bölgelerindeki otellerin büyük bölümü zincir ve tek tesis haliyle de olsa yerli markaların hakimiyetinde.

Bu arada yakın zamana kadar Türkiye’ye gelen yabancı zincirlerin tamamı Amerika ve Avrupa merkezli iken son dönemde Asyalı otel zincirleri de geliyor.

Singapur merkezli Raffl es ve Aman, Çinli Mandarin, Hong Kong merkezli Shangri- La’dan sonra, Japon Okura ve Hong Kong merkezli Swiss-Belhotel, Singapurlu The Ascott ve Bangkok merkezli Central Group da geldi.

Bu arada aralarında Dedeman ve Elit World’ün olduğu yerli zincirler de geliştirdikleri yeni markaları tesislere veriyor.

Crystal Grubu da yeni markası Nirvana’yı lüks kategorisi olarak büyütüyor.

İlk sırasında 127 ülkede 6,500'den fazla otel ve tesisi olan Marriott’un olduğu dünyanın en büyük otel zincirleri listesinin ilk 20’sinin 8’i Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Yabancı zincir otellerin bünyelerindeki markalardan Türkiye’de olan ve yeni getirdikleri şunlar:

Marriott, 4 yeni markasını ekledi

Dünyanın en büyük otelcilik zincirlerinden Marriott bünyesindeki 30 markadan 18’i Türkiye’de var. 18 markadan 40 otel var. Bunlara Moxy, Westin, Tribute ve Marriott Executive Apartments gibi yeni markaları da ekledi.

Marriott Türkiye’ye getirdiği yeni markası Moxy’i de Beyoğlu’nun, tarihi Afrika Han’ın dönüştürüldüğü otele verecek.

Accor 3 marka daha getirecek

Accor da bünyesindeki markalardan Feana’yı Türkiye’ye getirdi. Grubun The Delano, SLS ve Orient Express gibi markalarını da İstanbul’a getirmesi planlanıyor.

Wyndham Alttra’yı getiriyor

Wyndham ilk ‘her şey dahil’ markası Alttra'yı Türkiye’ye getiriyor. Alltra, zincirin Türkiye'de 10. markası olacak. Wyndham’ın Türkiye’nin 40 ilinde bünyesindeki markalardan adını verdiği 92 oteli bulunuyor.

Hilton Canopy’i getiriyor

Hilton için Türkiye, yurt dışındaki ilk otelini açtığı ülke iken Türkiye’ye de gelen ilk yabancı otel. Zincir Türkiye’ye getireceği markalarından Canopy by Hilton’u Türkiye’deki 8. markası, değişik markalardan 100. oteli olacak.

Hilton’un Türkiye’deki markaları Conrad, Curio Collection, Hilton, DoubleTree, Hilton Garden Inn ve Hampton by Hilton.

İtalyan Quest hızlı yol alıyor

İtalyan otel markası Questa, Türkiye’de ilk otelini Eskişehir’de açtı. Buna İstanbul, Kapadokya ve Bodrum’da açacağı otelleri ekleyecek.

Swissotel Living’i Antalya’ya getiriyor

Swissotel yeni markası Living’i Antalya Konyaaltı’nda Fenix Cen’in yaptığı 400 yatak kapasiteli otele vermek üzere anlaştı.

TUI’nin Suneo’su yolda

Avrupa seyahat endüstrisi pazarının en büyük grubu TUI, yeni otel markası Suneo’yu Türkiye’ de hizmete sokacak. TUI Grubu bünyesinde otelcilik alanında şu markalar var:

TUI Blue, Robinson, TUI Magic Life, RIU, Ayrıca Atlantica , Barut , Blue Diamond , Dorfh otel , Grupotel , Iberotel , Jaz , Magic Hotels , Sol Y Mar ve TT Hotels ile de ortaklıkları var.

Elite World’ün 4 yeni markası

Yerli zincirlerden Elite World Hotels &Resorts dört yeni marka oluşturdu: Elite World Grand, Elite World, Elite World Comfy ve Elite World Go’yu franchise olarak verecek.

Dedeman’ın yeni markaları

Yerli otel zinciri Dedeman Hotels de; Ready To Stay by Dedeman, Park Dedeman, Dedeman Collection, Dedeman Suits, Managed by Dedeman ve Smart by Dedeman’ı da ekleyerek marka sayısını 6’ya çıkardı.

Türkiye’de hangi yabancının kaç markası var?

Marriott : Moxy, Westin, Tribute, Marriott Executive Apartments, Delta Hotels by Marriott, Renaissance, W, Sheraton Grand, Sheraton, St. Regis, Le Méridien, Renaissance, AC Hotel by Marriott, Courtyard by Marriott, Autograph Collection, TheRitz-Carlton, JW Marriott



Accor: Feana, The Delano, SLS, Orient Express, FairmontQuasar, İbis, Mercure, Mgallery, Mövenpick, Novote, Pullman, Raffl es, Sofi tel, Swissotel

Wyndham : La Quinta , Ramada, Encore, Ramada Hotel &Suites, Ramada Plaza, TRYP , Wyndham Grand

Hilton: Canopy, Moxy, Conrad, Curio Collection, DoubleTree , Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton.

Radisson: Park Inn, Radisson, RadissonBlu, Radisson Blu Residence, Radisson Residence,

IHG: Holiday Inn, Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn Express

House : Stays by The House, The House

Diğer markalar: Kempinski, Arjaan, Shangri-La, Amana, Mandarin, Okura, Swiss-Belhotel, The Ascott ,Central