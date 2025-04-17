  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Goldman Sachs'dan TCMB analizi: Yeni şoklar olmazsa faiz indirimi bu tarihte başlayabilir
Takip Et

Goldman Sachs'dan TCMB analizi: Yeni şoklar olmazsa faiz indirimi bu tarihte başlayabilir

Merkez Bankası, 13 ay aradan sonra faiz artışına giderek politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. Goldman Sachs bu kararın ardından yeni bir şok yaşanmaması durumunda faiz indirimlerinin Temmuz’da başlayabileceğini öngörürken yıl sonu politika faizi tahminini yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Goldman Sachs'dan TCMB analizi: Yeni şoklar olmazsa faiz indirimi bu tarihte başlayabilir
Takip Et

Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından paylaştığı notta 'yeni şoklar' olmazsa faiz indirimlerinin Temmuz ayından itibaren devam edeceğini öngördü.

Kurum Türkiye için yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkardı.

Gecelik borç verme faizi 300 baz puan artışla yüzde 49'a yükseltildi. Gecelik borçlanma faizi de yüzde 41'den yüzde 44,5 seviyesine çıktı.

Karar metninde enflasyonda belirgin bozulma öngörülmesi durumunda duruşun sıkılaştırılacağı ifade edildi.

Uluslararası dev banka ABD’nin yaptırım listesine alındı!Uluslararası dev banka ABD’nin yaptırım listesine alındı!Küresel Ekonomi

 

ECB Başkanı uyardı: Büyümeye yönelik riskler artıyorECB Başkanı uyardı: Büyümeye yönelik riskler artıyorKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Paralel hatlardaki güvenlik ve maliyet sorunları, ‘Orta Koridor’un önemini artırdı
Paralel hatlardaki güvenlik ve maliyet sorunları, ‘Orta Koridor’un önemini artırdı
Merkez Bankası "Faiz İstatistikleri" yayınının kapsamını genişletti
Merkez Bankası "Faiz İstatistikleri" yayınının kapsamını genişletti
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin 360 yolcuya hizmet verdi
Antalya Havalimanı martta 1 milyon 78 bin 360 yolcuya hizmet verdi
Yerli ve yabancı kurumlar TCMB’nin faiz artırımını nasıl değerlendirdi?
Yerli ve yabancı kurumlar TCMB’nin faiz artırımını nasıl değerlendirdi?
Çiçek sektörü yılın ilk çeyreğinde 56,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
Çiçek sektörü yılın ilk çeyreğinde 56,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
TCMB, haftalık repo ihalelerine yeniden başlıyor
TCMB, haftalık repo ihalelerine yeniden başlıyor