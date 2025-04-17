Goldman Sachs'dan TCMB analizi: Yeni şoklar olmazsa faiz indirimi bu tarihte başlayabilir
Merkez Bankası, 13 ay aradan sonra faiz artışına giderek politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya çıkardı. Goldman Sachs bu kararın ardından yeni bir şok yaşanmaması durumunda faiz indirimlerinin Temmuz’da başlayabileceğini öngörürken yıl sonu politika faizi tahminini yükseltti.
Goldman Sachs Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından paylaştığı notta 'yeni şoklar' olmazsa faiz indirimlerinin Temmuz ayından itibaren devam edeceğini öngördü.
Kurum Türkiye için yıl sonu politika faizi beklentisini yüzde 28,5'ten yüzde 33'e yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında politika faizini 350 baz puan artışla yüzde 46'ya çıkardı.
Gecelik borç verme faizi 300 baz puan artışla yüzde 49'a yükseltildi. Gecelik borçlanma faizi de yüzde 41'den yüzde 44,5 seviyesine çıktı.
Karar metninde enflasyonda belirgin bozulma öngörülmesi durumunda duruşun sıkılaştırılacağı ifade edildi.