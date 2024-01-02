Gümrük müşavirinin ithalat işleminde yeni tarife

Gümrük müşavirliği asgari ücretlerine yüzde 50 artış geldi. 31 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile 2024 yılı ücretleri belirlendiğini kaydeden Gümrük Müşaviri İlhan Bulut, Gümrük Kanunu gereği Gümrük Müşavirleri Derneklerinin görüşü alındıktan sonra Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğin önceki yıllardan farklı olarak ilave birkaç kalem olduğunu söyledi. Tebliğine bakıldığında genel olarak gümrük müşavirliği sektörünün beklentilerinin karşılandığını vurgulayan Bulut, değişiklikleri şöyle sıraladı;

▶İthalat işlemlerinde asgari ücretin birinci kademesi olan 25 bin dolarlık CIF kıymeti, 20 bin dolara çekildi.

▶Kimyahane tahlil işlemleri için yeni bir satır açıldı.

▶OKS belgesi ve onaylanmış ihracatçı yetkisi olan firmaların ihracat işlemlerinde asgari ücretin yüzde 25 altında çalışabilme istisnaları kaldırıldı.

▶İhracat ve ithalat beyannamelerinde onuncu kalemden sonra olan her kalem için ek bir ücret getirilmiş olması,

▶ihracat ve transit işlemleri için MEDOS üzerinden düzenlenen A.TR ve diğer menşe ve dolaşım belgelerinin düzenlenme ve tasdik işlemlerine tarifede yer verildi.