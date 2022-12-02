Gümüşe ‘haute couture’ ilgisi artıyor

Yatırımcılar gümüş konusunda kararsız hareket etmeye devam ediyor ama moda dünyası gümüşün cazibesine kepılmış görünüyor. Gri metal endüstriyel talepteki artışın yanında mücevher sektöründen de ciddi bir talep çekiyor. Önde gelen tasarımcılar son koleksiyonlarında gümüşe daha fazla yer vermeye başladı.

The New York Times'da yayınlanan bir makaleye göre, Hollanda'nın Maastricht kentinde düzenlenen Avrupa Güzel Sanatlar Fuarı'nda gümüş takılar görücüye çıktı. ‘Haute Couture’ olarak da bilinen özel üretim yapan kuyumculardan Boucheron ve Buccellati de bu yıl Paris'te gümüş kreasyonlarını tanıtmıştı. Geçen ay Londra Sanat ve Tasarım Pavyonu fuarında Elisabetta Cipriani, Vortice II adlı esnek bir kolye sergiledi. İngiliz mücevher sanatçısı John Moore tarafından yaratılan ve lastik bir bantla birbirine bağlanan gümüş şeritlerin yer aldığı parçanın etiket fiyatı 29.000 dolardan fazlaydı.

Rodyum kaplama gümüş yüzük için 530 dolar

‘Statement’ markası altında Art Deco'dan ilham alan tasarımlarda gümüş ve pırlantayı bir araya getiren Paris merkezli mücevher Amélie Huynh'in çalışmaları da son zamanlarda dikkat çeken gümüş takılar arasında. Statement’ın en çok satan tasarımı, rodyum kaplama som gümüş yüzük Ring MyWay yaklaşık 530 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu serinin elmas kaplı versiyonunda ise fiyatlar 5.000 doların üzerine çıkıyor.

Huynh, basında yer alan açıklamalarında, Statement markalı gümüş parçalarının altın muadillerinden yüzde 30 ila yüzde 40 daha ucuz olduğunu söylüyor. Gümüş takıda işçilik maliyetlerinin ise yüksek olduğunu belirtiyor. Huynh, "Tüm zorluklara rağmen, gümüşün kaliteli mücevher endüstrisinde güçlü bir yeri olduğuna düşünüyorum" ifadelerini kullanıyor.

Analistler, tüketicilerin altına kıyasla daha ucuz olması nedeniyle gümüşü tercih etmeye başladığını söylüyor. Altın fiyatlarının ons başına 1.750-1.780 bandında yerleştiği ortamda, gümüş 21 dolar bandında hareket ediyor. Bir ons altının ne kadar gümüş satın alabildiğini gösteren altın/gümüş oranı şu anda iki yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

Fiyat farkının yanı sıra değerli metalin estetik açıdan da cazibesinin arttığı belirtiliyor. Bazı müşteriler renginden dolayı gümüşü daha cazip bulurken, bazıları ucuz olması nedeniyle tercih ediyor. Gümüş özellikle genç müşteriler tarafından daha modern bir takı olarak görülüyor.

Mücevher talebi 235 milyon onsa çıkacak

Gümüş ünlü haute couture salonlarında dikkat çekerken, mücevher pazarında aslan payının bu yıl küresel talebin fotoğrafçılık dışındaki her bir ana segmentte yeni talep küresel pazara da yansıyor. En son küresel gümüş raporunda Metals Focus, küresel mücevher talebinin bu yıl rekor bir artışla 235 milyon onsa çıkmasını ve geçen yıla göre yüzde 29 büyümesini öngörüyor. Gümüş eşya kaynaklı talebin de yüzde 72 artarak 73 milyon onsa yükselmesi bekleniyor. İngiliz araştırma firması, yaklaşık yarısını oluşturan Hindistan'dan geldiğini söylüyor. Küresel gümüş talebinin genel olarak 2021'e göre yüzde 16 artışla 2022'de 1.21 milyar onsluk yeni bir zirveye ulaşması bekleniyor. Talebin bir zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor.

22.50 doların üzerinde kendini sağlama alır

Gümüş fiyatı altı ayın en yüksek seviyelerinde gezinmeye devam ediyor. Mart ayından itibaren alçalan trend çizgisinin açık bir şekilde kırılması boğaları umutlandırdı. Fiyatların bu hafta 22.40 seviyesini test etmesi alım hevesinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak uzmanlar gümüşte yukarı yönlü hareketin sağlama alınması için haziran ayında görülen 22.50 dolar/ons düzeyinin üzerinde kalıcılık gerektiğini vurguluyor. Buranın üzerindeki kapanışlar uzmanlara göre mayıs ayındaki 23.30 dolar civarında zirve ve mart ayının 24 dolar seviyesi gümüş yatırımcısı için yeni cazip seviyeler olarak görülmeye başlayabilir. Anak 22.50’nin altına doğru gelen satışlarda sırasıyla 21.25 ve 21.0 dolar halen destek konumunda bulunuyor.