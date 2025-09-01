Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Eylül gündemi borsa için de kritik!

Şans Sohbetleri'nde bu hafta Ağaoğlu ve Güldağ, borsayı etkileyen ortamı ele aldı, tahminlerini paylaştı.

Güldağ: Açığa satış yasağı kaldırılmalı diyordun, SPK yasağı uzatmama kararı almış. Kredili işlemlerde özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbirler de sona erdiriliyor.

Ağaoğlu: İyi oluyor. Ancak borsada siyasi ve jeopolitik risklerin etkili olacağı bir sürece girdik. Endeks 30’un aralık vadeli kontratına bakın; bu yılbaşında 14,500–14,900 bölgesindeydi. Şu anda aralık kontratı 13,850’lerde.

Güldağ: 19 Mart sendromu içten içe sürüyor. Borsanın satıcılı kapanmasında siyasi risklerin etkisi var. 15 Eylül'deki CHP kurultay davası piyasa açısından önemli. 'Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak' senaryoları konuşuluyor. Belirsizlik yine arttı.

Ağaoğlu: Borsada son yükselişin altındaki en önemli dayanak, CHP'ye kayyum atanıp atanmamasıyla ilgili mahkeme kararının ertelenmesiydi. Erteleme, kararın iptali veya mevcut yönetimin görevde kalacağı anlamına gelmiyor, sadece bir ertelemedir bu diye vurgulamıştık. Borsa iki hafta sonra yeniden bu riskle yüzleşecek. Riski almak istemeyenler yavaşca pozisyon kapatıyor.

Güldağ: Borsa jeopolitik risklerin de etkisini hafta başından itibaren daha fazla hissedebilir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın sözleri dikkat çekici: "YPG artık PKK ile bağlantılı değil, ABD'nin müttefiki" diyor. Türkiye'nin ABD için stratejik önemine de dikkat çekiyor ama açıklamaları Ortadoğu'da dengelerin değişeceğini düşündürüyor.

Ağaoğlu: Açıklamalar, 'ABD Suriye'de kimden yana olduğunu ilan etti. Bundan sonra her şeye hazırlıklı olun' diye yorumlandı.

Güldağ: Jeopolitik analizler de; ABD, Rojava Özerk Yönetimi denilen bölgeyi Türkiye dahil herkese karşı korumaya aldı diyor.

Ağaoğlu: Cuma günü vade bitimi nedeniyle kontratlarda denkleştirme işlemleri vardı. Faiz indirimleri devam edecek beklentisiyle para piyasası fonlarından borsaya girenler, borsadaki kazancın faiz kazancından düşük kaldığını gördüklerinde geri dönüyor. Çünkü faiz fırsat maliyeti yüksek. Merkez Bankası’nın hedef ve tahminleri de para politikasında çok hızlı bir gevşeme olmayacağını söylüyor. Risklerin arttığı bir ortamda, borsanın şansı daha az. Siyasi ve jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik borsada düşüş yönlü olumsuz etki yapabilir. CHP kayyum kararı netleşmeden para piyasası fonlarına ve mevduata dönüş olabilir.

Güldağ: İsrail ile ilişkilerin daha da bozulduğu, Suriye'de operasyonların devam ettiği bir süreçte, siyasetin adımları içte ve dışta Türkiye'yi tahkim mi edecek, yoksa güçsüzleştirecek mi? Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin yarattığı olumlu havanın karşısındaki büyük risk bu. Piyasanın dikkatle izlediği bu süreçte ekonomi yönetiminden çok siyasete iş düşüyor.

S&P 500 önümüzdeki yıl 7000 puanı test eder

Güldağ: Jackson Hole'da Powell'ın konuşması sonrası Amerikan borsaları başta dünyada ortaya çıkan olumlu hava çabuk dağıldı sanki. Teknoloji hisselerinde sert düşüşler var.

Ağaoğlu: Evet ama Amerikan borsaları nisan başından bu yana istikrarlı sayılabilecek bir yükseliş sergiliyor. Hisse senetleri yükselmeye devam edecek.

Güldağ: Şu sıralarda S&P endeksinin toplam değerinin yüzde 40'ını 10 büyük hisse senedinin oluşturduğu, 8 Nisan'dan sonraki yükselişin yüzde 55'inin bu hisselerden kaynaklandığı çok dillendiriliyor. Sermaye yatırımlarının yüzde 70'e yakını da bu hisselerce gerçekleştirilmiş. Sert bir düzeltme ihtimalinden bahsedenler artıyor.

Ağaoğlu: Düzeltmeler olabilir. Ama benim S&P 500 Endeksi beklentim 7.000. Bu yıl içinde görme ihtimali düşük ama Fed’in indirimleri gereğinden fazla olursa, mesela iki indirimden ilki 50 baz puan olursa, bu yıl da olabilir.

Güldağ: Nvidia bilançosu sonrası satış oldu.

Ağaoğlu: Nvidia yine yüksek kârla geldi ama tahminleri aşamayınca piyasa üzüldü, realizasyon oldu. Çin’e satışların azalması bahanesi de eklendi. Amerika’da hisseler hem faiz indirimi desteği hem siyasî itişle yükselmeye devam eder. Yıl sonu 6.600–6.700 kapanış. Önümüzdeki yıl 7.000 puanı test eder. Arkasından önemli bir realizasyon/düzeltme bekliyorum. Sebebi özellikle Amerikan tahvil piyasasında çıkabilecek güvensizlik problemi. 2026’nın ana temasından biri bu. Amerika’nın 10 yıllık tahvili yüzde 4,20’lere geldi, şu an yüzde 4,23. Jeopolitik risklerde azalma yok: Kiev’e saldırılar sürüyor; Gazze’yi yerle bir edeceğini söyleyen İsrail var. Bu nedenle altın yeniden 3.400 doların üzerine çıktı; gümüş 39 dolarlara gidip geliyor. Değerli metallerde pozitif tercih devam ediyor. Altında 3.500–3.550 dolar halen bu senenin zirvesi olacak gibi görünüyor.