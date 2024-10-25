Hakan Kara, TCMB’nin beklenenden erken faiz indirimi yapabileceğini söyledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi, eylülde ABD Merkez Bankası (Fed) ile konuşulmaya başlanmıştı. Mart 2024’ten bu yana politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit kalırken, özellikle imalat tarafında etkili olduğu verilerdeki gerilemelerde görülüyor.

Ekonomide yavaşlama istenmezken, enflasyonda gerilemenin stabil seyrine yönelik para politikası tarafında mücadele eden TCMB’den faiz indirimlerine yönelik sinyaller bekleniyor.

Beklentiler 2025 olmuştu

TCMB’nin son faiz kararı ve Eylül 2024 enflasyon verilerinin ardından yurt içinde ve dışında kurumlar, faiz indiriminin 2025’e ötelendiği konusunda fikir birliğine varmış şekilde görüş bildirmişti. En erken faiz indirimi Aralık 20224 olarak görülse dahi enflasyon verilerinin ışığında hareket edileceği notları da düşülmüştü.

TCMB’nin son yayımladığı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde ifadelerde az da olsa görülen değişiklikler de yakından izlendi.

“Yıl bitmeden faiz inebilir”

TCMB’nin eski Başekonomisti Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası’nın beklenenden önce faiz artışına gidebileceğini öngördü. PPK toplantı özetinin yanında son günlerde ABD’de IMF-Dünya Bankası toplantılarında yapılan açıklamalarda görülen mesajların faiz indirimini erkene çekebileceği mesajları içerdiğini belirten Kara, bunun için enflasyon verilerinin daha da önem kazandığını belirtti. İşte Kara’nın o paylaşımı:

“Merkez Bankasının dünkü toplantı özetinin satır araları ve IMF-Dünya Bankası toplantılarında yaptığı iletişim, yıl bitmeden bir faiz indirimi yapma planının olduğunu düşündürüyor, tabii enflasyon verileri izin verirse.”