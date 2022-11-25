Halen pahalı olmayan şirketler ve sektörler var

Berfin ÇİPA

Kurumsal yatırımcıların geniş kitlelere tanıtılmasının yanısıra mevzuatın, Sermaye Piyasalarının ve kurumsal yatırımcıların gelişmesini teşvik etmek için çalışmalar yürüten TKYD, portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen fon büyüklüğüne ilişkin rakamları açıkladı. TKYD tarafından açıklanan verilere göre yönetilen fon büyüklüğü, yatırımcıların artan ilgisinin de etkisiyle 2018 yılı Eylül sonunda 170 milyar TL’den dört yılda yüzde 511 oranında artarak 2022 Eylül sonu itibariyle 1 trilyon TL’nin üzerine çıktı.

Serbest fonlar büyümeyi kaybetti

TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı Ekonomi gazetesine yaptığı açıklamada, rakamlarda kaydedilen artışın ardındaki itici gücün serbest fon iştahı olduğunu belirterek; “Nitelikli yatırımcıların serbest fon iştahı hem özel portföy kalemine hem de serbest fonlara ekleniyor. Serbest fonlara eklenen kısmın bazı büyük olduğu için yatırım fonlarının büyümesini yüzdesel olarak yukarı götüremiyor ama özel portföy yönetiminin bazı daha küçük olduğu için orayı yüzdesel olarak daha fazla büyümüş gibi gösteriyor. Dolayısıyla aslında yatırım fonları içerisinde özellikle serbest fonlar büyümeyi kaydetti” dedi.

"KKM’den çıkanlar ve kripto para piyasasından vazgeçenler de yatırımlarının yönünü Borsa İstanbul’a çevirince akıllarda BİST100’ün rekorları 2023’te devam edecek mi sorusu belirdi. TKYD Başkanı Ersarı, bu soruyu şu şekilde cevaplandırdı; “Oldukça düşük nominal faiz ve eksi reel faiz ortamında yatırımcıların seçenekleri kısıtlandı. Dolayısıyla risk iştahları da paralelinde arttı ve birçok yatırımcı borsaya eskisinden daha fazla teveccüh göstermeye başladı. Aslında fiyatı belirleyen yatırımcının tercihi. Yatırımcı yatırımı yapmak istediği sürece fiyat yukarı gitmeye devam edebilir. Dolayısıyla evet borsaya ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu tek yönlü bir hareket şeklinde olmak zorunda değil. Mutlaka düzeltmeler olacaktır arada. Fakat genel borsa değerlemesine baktığımızda hala pahalı olmadığını düşündüğümüz birçok şirket ve birçok sektör var. Dolayısıyla bu yükselişin devamını destekleyebilecek argümanlar sunmak mümkün.”

“Kurumsalların artması borsada oynaklığı azaltıyor”

Borsa İstanbul’daki yabancı payı yüzde 60’lardan yüzde 20’lere kadar gerilerken yerli payı 70’lere yükseldi. Borsadan yabancı çıkışının yerini yerli ve kurumsal yatırımcıların almasını Ersarı şu sözlerle değerlendirdi; “Kurumsal yatırımcının herhangi bir piyasadaki ağırlığının artmasının doğrudan sonucu, o piyasadaki öngörülebilirliğinin artması ve oynaklığın azalmasıdır. İstenilen seviyede olduğumuzu iddia etmeyeceğim ama geldiğimiz nokta itibariyle düne göre daha iyi durumdayız. Bu da aşırı oynaklık dönemlerini giderek geride bırakmaya başladığımızı gösteriyor. Yabancı yatırımcı konjonktürel olarak yatırım tercihlerini değiştirebiliyor. Ancak kurumsal yatırımcı hep burada. Buradan alıp da başka bir ülkeye veya başka bir piyasaya geçiş yapmayacağı için sermaye piyasalarının içinde kalacak olan bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla kurumsal yatırımcı aşırı satışları karşılayabilecek, aşırı alım noktalarında kar realizasyonları yapabilecek ve bu yolla da piyasalardaki dalga boylarını biraz daha aşağı indirebilecek önemli bir rol üstleniyor”