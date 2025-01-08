Halka arz olacak şirketler 2025 listesi! Borsa İstanbul’a hazırlıklar başladı

2024 yılında Borsa İstanbul’da halka arz olan şirketlerin sayısı 34’e ulaşmıştı. Yatırımcı ilgisini arkasına alan şirketler, 2025 yatırım planlarını garantilemeyi başardı. Yatırımcının gözü, 2025 yılında halka arz olacak şirketlere çevrildi.

2024’te savunma şirketleri öne çıktı

2024’ün halka arzlarına bakıldığında; en yüksek katılım 3.627.803 ile Altınay Savunma’da (ALTNY) gerçekleşti. Altınay Savunma’yı 3.627.803 katılım ile IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA) takip etti. Mogan Enerji (MOGAN) ise 3.502.171 katılım ile en çok yatırımcının katıldığı 3. halka arz olarak kayıtlara geçti.

İşte halka arz olacak şirketler 2025 listesi!

2025’te ise SPK’dan halka arz olmak için onay bekleyen hisseler şu şekilde:

Superkim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Flo Mağazacılık Ve Pazarlama A.Ş.

Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.

PIA Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Vatan Ofset Yayıncılık Ve Matbaacılık A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Golda Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Kırlıoğlu Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Geosis Powertrain Motor Ve Kontrol Teknolojileri A.Ş.

Akfen İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.

Vişne Madencilik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Enda Enerji Holding A.Ş.

MOPAS Marketcilik Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hisar Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GDZ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

GIMKO Çimento Ve Beton Sanayi A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Meysu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Ves Enerji A.Ş.

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

Dünya Varlık Yönetimi A.Ş.

Ekim Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Uslu CSM Demir Çelik A.Ş.

Benca Tekstil Çorap Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Akçelik Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Kızılay İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Hom Çelik Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Netcad Yazılım A.Ş.

MIA Tek Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Outmedya İletişim A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Ve Liman Hizmetleri A.Ş.

SMMM Tekstil A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret Ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Fiba Faktoring A.Ş.

Ester Finans Faktoring A.Ş.

Aymet Metal İmalat San. Ve Tic. A.Ş.

Agaoğlu Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Joly Turizm Ve Ticaret A.Ş.

Torker Van Gölü Enerji Yatırım A.Ş.

Kale Jet Motorları Sanayi A.Ş.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Haver Farma İlaç A.Ş.

Teknika Plastik Teknik Kalıp Plastik San. Ve Tic. A.Ş.

Citlekgi Magazacilik Gida A.S.

Z.Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

Altun Gida A.S.

Ekiciler Sut Gida Tarim Hayvancilik San. Ve Tic. A.S.

Aksa Elektrik Perakende A.S.

Karesi Polyester Ve Petrokimya Sanayi A.S.

Savtek Medikal Ve Plastik San. Tic. A.S.

Özpet Plastik Global San. Tic. A.S.

Bewen Enerji A.S.

Cevher Jant Sanayi A.S.

Dof Robotik Sanayi A.S.

Masfen Enerji A.S.

Kapeks Kimya Sanayi A.S.

Metgün Enerji Yatirimlari A.S.

Toros Tarim San. Ve Tic. A.S.

Albayrak Hazir Beton San. Ve Tic. A.S.

Hakan Faydasicok Celik A.S.

Beta Enerji Ve Teknoloji A.S.

Isvea Seramik Ve Banyo Ürünleri A.S.

Sara Enerji Insaat Tic. Ve San. A.S.

Metropol Kurumsal Hizmetler A.S.

Quick Sigorta A.S.

Elin Elektrik San. A.S.

Kardemir Celik Sanayi A.S.

Gentas Kimya San. Ve Tic. Pazarlama A.S.

Vakif Faktoring A.S.

Koren Elektrik A.S.

Best Brands Grup Enerji Yatirim A.S.

Ekinciler Demir Ve Celik San. A.S.

Soho Giyim Ve Enerji A.S.

Luxera Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

Saat Ve Saat San. Ve Tic. A.S.

Akhan Un Fabrikasi Ve Tarim Ürünleri A.S.

Orzaks Ilac Ve Kimya San. Tic. A.S.

Eston Yapi A.S.

Polifarma Ilac San. Ve Tic. A.S.

Empa Elektronik San. Ve Tic. A.S.

Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.

Ata Turizm Isletmeciligi A.S.

Seranit Granit Seramik San. Ve Tic. A.S.

Enerjeq Kemaliye Enerji Üretimi A.S.

Ucay Moh. Enerji Ve Iklimlendirme Tekni A.S.

Form Plastik Ve Metal Sanayi A.S.

Ecogreen Enerji Holding A.S.

Armada Gida Ticareti Sanayi A.S.

Soybaş Demir Celik San. Ve Tic. A.S.

Hayri Ögelman Madencilik A.S.

Efor Gübre A.S.

Ferbis Tarim Tic. Ve San. A.S.

Ayalatci Yatirim Menkul Değerler A.S.

Alnus Yatirim Menkul Değerler A.S.

Uras Kimya San. Ve Tic. A.S.

Batiliman Liman Isletmeleri A.S.

Gf Showing A.S.

Büyük Hekimoğulları Gida San. Ve Tic. A.S.

Kule Hizmet Ve Isletmeciligi A.S.

Cosmer Kimya San. Ve Tic. A.S.

Sumer Faktoring A.S.

Çavuşoğlu Demir Celik Geri Dönüşüm San. Tic. A.S.