EgeYapı Avrupa GYO’da talep toplama süreci başladı

Yurt içi ve yurt dışında konut, ofis, otel, alışveriş merkezi ve eğitim kurumu gibi birçok projenin gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik işlerini başarı ile gerçekleştiren ve JCR Eurasia’nın son raporunda, Yatırım Yapılabilir Seviyesi “Yüksek Kredi Kalitesi” olarak nitelendirilen “A+ (tr)” notu alan Ege Yapı A.Ş’nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (EgeYapı Avrupa GYO), 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecini tamamlayacak.

Halka arz iskontosu yüzde 21,15 olarak belirlendi

Talep toplama sürecinin ardından yılın üçüncü haftasında “EGEGY” hisse koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak olan hissenin fiyatı 15 Türk Lirası olarak belirlendi. Halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10’u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal katılımcılara tahsis edildi. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 30,60 olacak. 157 milyon 800 bin TL olan halka arz öncesi mevcut sermaye, halka arz sonrası 200 milyon TL olacak. Halka arzın büyüklüğünün ise 918 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

EgeYapı Avrupa GYO, halka arz sürecinde son yıllardaki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) halka arzlarındaki iskonto oranlarına göre, yatırımcılara cazip bir fırsat sunmak amacıyla daha yüksek bir yüzde ile halka arz iskontosu uygulamıştır. EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arz iskontosu oranı yüzde 21,15’tir.

Halka arz geliri, yeni projeler için kaynak olacak

EgeYapı Avrupa GYO Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, GYO izninin alınmasının ardından halka arz için profesyonel bir hazırlık süreci geçirdiklerine işaret ederek “Bugüne kadar Ege Yapı Grubu olarak tamamladığımız ve devam eden projelerimizle binlerce kişinin hayal ettiği evine kavuşmasını sağladık. Bu deneyimimizi EgeYapı Avrupa GYO şirketimiz üzerinden Borsa İstanbul’a da yansıtıp, orada da öncü olmak istiyoruz” dedi.

EgeYapı Avrupa GYO’nun oldukça dengeli bir portföye sahip olduğunu belirten Kabadayı, “Tamamlanarak sahiplerine teslim edilmiş, yapımı devam eden, planlama aşamasında olan projelerimizin yanı sıra aktifimizde yer alan varlıkları göz önünde bulundurduğumuzda dengeli ve sürdürülebilir bir portföyümüz var” şeklinde konuştu. Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmının devam eden projelerin finansmanında kullanılacağını belirten Kabadayı, şu bilgileri paylaştı: “Halka arz gelirinin yüzde 45’ini İstanbul Avcılar’da hayata geçirilen ve 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yüzde 60,48 fiziki ilerleme seviyesinde olan ModernYaka projesinin finansmanında kullanacağız. Bu projemizi 2025 yılı içerisinde teslim etmeyi planlıyoruz. Ayrıca İzmir’in Urla ilçesindeki 73 adet villadan oluşan Kekliktepe projesine de halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 40’ını ayırarak 2026 yılı içerisinde de bu projemizi teslim etmeyi hedefliyoruz. Halihazırda devam eden projelerin tamamlanmasıyla portföyümüzdeki diğer projelerin de imalatına en kısa sürede başlayıp ülkemiz ve yatırımcılarımız için üretmeye hız kesmeden devam ederken; özellikle sıradaki projelerimizin içinde yer alan otellerle de şirketin gelirlerini çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz.”