Halkalı-Kapıkule YHT projesinde yeni gelişme! Edirne Valisi Yunus Sezer duyurdu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'yi İstanbul'a hızlı trenle bağlayacak proje kapsamındaki şehir içi çalışmaların haziran ayında tamamlanacağını açıkladı.

Edirne Valisi Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Projenin birinci etabı Çerkezköy-Kapıkule arasındaki çalışmaların kent merkezinde de devam ettiğini ifade eden Sezer, "Halkalı'dan başlayıp Kapıkule'de biten projenin şehrimizi ilgilendiren kısmının haziran ayı itibarıyla bitirileceğini düşünüyoruz. Tabii bunun test ve deneme çalışmaları var" dedi.

Halkalı-Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 30 dakikaya düşeceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule arasındaki 153 kilometrelik kesiminde çalışmaların devam ettiğini, bu etabın 2025 sonuna kadar, projenin tamamının ise 2028 yılına kadar bitirilmesinin planlandığını açıklamıştı.