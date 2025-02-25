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Halkbank’tan 2025 Aile Yılı’na özel düşük faizli kredi: Yeni paket devrede

2025'in "Aile Yılı" kapsamında Halkbank Evlilikten konut alımına, eğitimden emekliliğe kadar geniş bir yelpazede finansman ve sigorta çözümlerini devreye alıyor. Evlenecek ve bebek sahibi olacak ailelere uygun krediler sunulacak, ev almak isteyenlere finansman sağlanacak.

Haber Merkezi
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Halkbank’tan 2025 Aile Yılı’na özel düşük faizli kredi: Yeni paket devrede
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Halkbank ise 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, ailelere yönelik yeni finansal çözümlerini, "Halkbank Ailem" çatısı altında sunacağını duyurdu.

Evlilikten konut alımına, eğitimden emekliliğe kadar geniş bir yelpazede finansman ve sigorta çözümleri sunan Halkbank, ailelerin ihtiyaçlarına özel yeni ürünler geliştirdi. 

Evlilik kredisi devrede

Yeni evlenecek çiftler için geliştirilen "Evlilik Kredisi", yüzde 3.79 faiz oranı ve 36 ay vade seçeneğiyle harcamalar için finansal destek sağlıyor.

Bebek sahibi olacaklar ve ev alacaklara finansman desteği

Yeni ebeveynler için kullanıma sunulan "Hayata Merhaba İhtiyaç Kredisi" ise aylık yüzde 3.89 faiz oranıyla bebek sahibi olacak ailelere, hastane giderlerinden bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda finansman sunuyor. Banka, evliliğin ilk yıllarında olan çiftlerin ilk kez konut satın almaları için "Yeni Evlenenlere Özel Konut Kredisi"ni sunarak, yüzde 2.79 faiz oranı ve 120 ay vadeyle finansman sağlıyor. Halkbank, ailelerin farklı harcama alanlarında avantaj elde etmesini sağlamak amacıyla "Paraf Ailem" adlı yeni kredi kartını 2025'te hizmete sunuyor.

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