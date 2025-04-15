Hamsinin kilosuna zam geleceğini duyan vatandaş balıkçılara koştu!

Denizlerde 1 Eylül 2024'te başlayan av sezonu, 15 Nisan 2025 itibarıyla sona erdi. Gırgır ve trol gibi büyük balıkçı gemilerini kapsayan av yasağının başlamasıyla birlikte, Eskişehir’de balıkçılık yapan Cengizhan Şen konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasak döneminde balık fiyatlarının artacağını belirten Şen, sezonun son gününde satışların oldukça yoğun geçtiğini söyledi. Vatandaşların balık stokladığını dile getiren Şen, sağlıklı tüketim için balıkların porsiyonlar halinde dondurulması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Bu süreçte balık fiyatları biraz artacak"

Yurt genelindeki iç sularda ve denizlerde av yasağının başladığını belirten Cengizhan Şen, "Balıklar üreme dönemine giriyor. Av yasağıyla birlikte balıkların üremesi için denizler nadasa bırakılmış olacak. Böylece seneye inşallah bol balık olur. Bu süreçte balık fiyatları biraz artacak. Deniz balığı çeşitleri azalacak. Serbest bölgelerden gelen balıklar da fiyatlara yansıyacak. Örneğin, bugün 200 TL olan hamsi, serbest bölgelerden yapılan avlarla 250-300 TL civarında olacak" dedi.

Av yasağının 2-3 gün içinde tezgâhlara yansıyacağını dile getiren Şen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün son gün olduğu için müşterilerimiz dondurucularına stok yapıyor. Hesaplı ve uygun balıklardan alıp yazın tüketmek için donduruyorlar. Vatandaşlar tüketebilecekleri kadar balığı dondursun. Örneğin, 1 kilo hamsiyi dondurup çözdükten sonra yarısını yiyip kalanını tekrar dondurmasınlar. Bunun yerine, birer öğünlük porsiyonlar halinde dondurup parça parça çözerek tüketsinler."