Hamster Kombat 5 Ağustos kombo kartlar: Hamster Kombat bugünün kombo kartları neler? Ağustos ayında listelenmesi ve traderlara milyonlarca coin ödülü vermesi beklenen Hamster Kombat’ta madencilik devam ediyor. Günlük 1.000.000 coin ödülünü şifreden, 1 anahtarı mini oyundan ve bike oyunundan da anahtarlar veren Hamster Kombat, 5.000.000 coini ise kombo kartlardan veriyor. Madenciler ise bugünün ödülünü alarak coin kasasını genişletmek istiyor. Biz de her gün olduğu gibi 5 Ağustos Hamster Kombat kombo kartları haberimizde paylaşıyoruz.

HAMSTER KOMBAT 5 AĞUSTOS KOMBO KARTLAR

Hamster Kombat 5 Ağustos Pazartesi kombo kartlar açıklandığında haberimizde derleyeceğiz.

Hamster Kombat 4 Ağustos Pazar kombo kartlar ise şöyleydi:

1- X

2- DERİVATİVES

3- DEFİ 2.0 TOKENS

HAMSTER KOMBAT BUGÜNÜN KOMBO KARTLARI NELER?

Hamster Kombat bugünün kartları henüz belli olmadı.

Günlük 1.000.000 coin ödüllü Hamster Kombat şifre: SIGNER

S: ...

I: ..

G: --.

N: -.

E: .

R: .-.

Hamster Kombat 5 Ağustos mini oyunun çözümü ise şu şekilde:

Hamster Kombat'ta günlük olarak dağıtılan mini oyun anahtarlarını toplayarak airdrop döneminde yüksek coin kazancı elde edebilirsiniz.