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Hassa üzümünde hasat zamanı! 98 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay’ın Hassa ilçesinde yaklaşık 49 bin dekar alanda üretilen üzümde 98 bin ton rekolte rekolte bekleniyor.

Haber Merkezi
İHA
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Hassa üzümünde hasat zamanı! 98 bin ton rekolte bekleniyor
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Türkiye’nin en verimli arazileri arasında yer alan Hatay’ın Amik ovasında ürün çeşitliliği bölge ekonomisini ayakta tutmaya devam ediyor. Depremin yaralarını üreterek saran çiftçiler, Hassa’da üzüm hasadına başladı. Yaklaşık 49 bin dekar alanda yetiştirilen üzümde 98 bin ton rekolte bekleniyor. Hatay Valiliği tarafından Hassa ilçesinde hasat programı düzenlendi. Eline makası alarak üzüm bağından üzüm toplayan Hatay Valisi Masatlı, üreticilere bereketli kazançlar diledi.

"Sürdürülebilir tarım için çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz"

Hatay’da yetiştirilen ürünlerin çeşitliliğine değinen Vali Masatlı, “Zeytinden, narenciyeye, buğdaydan, pamuğa tarım ürünlerinin çoğunluğu bu coğrafyada yetişiyor. Bölgemizde tarihsel bir üretim kültürü var. Özellikle Hassa bölgemiz üzümün tarihsel üretiminden kaynaklı bir bağcılık, bağ bozumu ve pekmez kültürü var. Buradaki çiftçilerimiz bu işlemleri modernleştirerek, çağın gereklerine uygun eski kültürü devam ettiriyorlar. Bölgemizde çiftçilerimizin sürdürülebilir tarım anlayışı içerisinde devam etmeleri bakımından her türlü desteği veriyoruz. Her türlü hibeden yararlandırıyoruz” dedi.

Üzüm hasadına, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Kırıkhan Kaymakamı Ayhan Akbay, çiftçiler ve ilçe protokolü katıldı.

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