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Hazine, 5 kişi hakkındaki mal varlığının dondurulması kararlarını kaldırdı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021'den 2023'e kadar çeşitli tarihlerde alınan 5 kişinin mal varlığının dondurulmasına yönelik kararları kaldırdı.

Haber Merkezi
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Hazine, 5 kişi hakkındaki mal varlığının dondurulması kararlarını kaldırdı
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı kararına göre, terörizmin önlenmesi yasası kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin ortadan kalması nedeniyle Mustafa Şahin, Suphi Hamida, Nevin Hamida, İhsan Baran ile Metin Avut hakkında verilen mal varlığının dondurulması kararları kaldırıldı.

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