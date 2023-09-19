Hazine 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 Eylül 2023 valörlü, 7 Eylül 2033 itfa tarihli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracına 12 milyar 373 milyon lira tutarında teklif geldi. Tekliflerin 9 milyar 898 milyon 400 bin liralık kısmı karşılandı.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.