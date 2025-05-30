Hazine, haziranda 6 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı. Hazine, 10 Haziran'da 9 ay (273 gün) vadeli, 11 Mart 2026 itfalı, Hazine bonosu ilk kez piyasaya sunulacak. Aynı gün, 4 yıl (1.554 gün) vadeli, 12 Eylül 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil ve 7 yıl (2.464 gün) vadeli, 10 Mart 2032 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvili yeniden satışa çıkaracak.

16 Haziran Salı günü, 2 yıl (686 gün) vadeli, 5 Mayıs 2027 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden ve 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 13 Haziran 2029 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli tahvil ilk kez satışa sunulacak.

17 Haziran Salı günü 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 6 Haziran 2029 itfalı, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli tahvili ilk kez ve 9 yıl (3.388 gün) vadeli, 27 Eylül 2034 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu tahvil yeniden ihale edilecek.

Finansman Programı

Haziran ayında toplam 265,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 278,9 milyar TL’lik iç borçlanma, Temmuz ayında toplam 316 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 349,4 milyar TL’lik iç borçlanma ve Ağustos ayında toplam 337,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 396 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programladı.

İç Borç Ödemeleri

Hazine'nin Haziran ayında toplam 265 milyar 637 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Hazine ödemenin 251 milyar 209 milyon TL kısmını piyasaya, 14 milyar 427 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.