Hepsiburada Premium'a bir yılda 3. kez zam geldi: İşte güncel fiyatı...

Hepsiburada, Premium hizmetinin fiyatını artırdı. Çoğu kişinin hediye BluTV üyeliği vermesiyle tercih ettiği Hepsiburada Premium hizmetinin fiyatı 4 Ekim tarihi itibarıyla yüzde 25 oranında zamlandı.

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 40 TL olan üyelik ücreti 50 TL’ye çıkarıldı. Yıllık üyelik ücreti ise 360 TL olarak fiyatlandırılacak.

Hepsiburada Premium üyelik ücreti en son 15 Mayıs 2024’te 39,90 TL olarak güncellenmişti. Hepsiburada’nın 4 ay içinde yüzde 66 oranında zam yaptığı görülüyor.

Donanımhaber'den aktarılana göre, ocak ayında Premium abonelik fiyatı 19,90 TL'den 29,90 TL'ye çıkarılmıştı. Hepsiburada, 9 aydan kısa sürede yüzde 150 zam yapmış oldu.