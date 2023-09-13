Hindistan menşeli lateks ipliğe damping soruşturması

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, yerli Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat AŞ firması, Şahin Lateks Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından da desteklenen, soruşturma başvurusunda bulundu.

Soruşturma konusu ürün ithalatının 1 Ocak 2020-31 Mart 2023 döneminde mutlak ve nispi olarak artış gösterdiği, ithalatın birim fiyatının yerli üretim dalının yurt içi birim satış fiyatını söz konusu yıllar arasında kırdığı ve baskıladığı tespit edildi.

Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin olarak sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede birim maliyetlerdeki düşüşe rağmen birim fiyatlardaki daha yüksek oranlı azalma nedeniyle yerli üretim dalının karlılığının önemli ölçüde düştüğü ve stoklarının arttığı belirlendi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin bakanlık istatistik veri tabanında yer alan veriler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Hindistan menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi. İnceleme sonucunda soruşturma konusu ürüne yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.