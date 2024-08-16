  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,6 arttı
Takip Et

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,6 arttı

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,6 artarken, aylık bazda azaldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,6 arttı
Takip Et

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 artarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,3 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,3 arttı.

Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 1,1 azaldı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,9 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 4,2 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,7 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,6 arttı.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyorKonut fiyatlarında reel düşüş sürüyorEkonomi

 

Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiPiyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldiEkonomi

 

 

Ekonomi
Mehmet Şimşek: Yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin şekilde gerilemesini bekliyoruz
Yıllık enflasyonun ağustos ayında belirgin şekilde gerilemesini bekliyoruz
Dünyanın önemli merkez bankacıları Jackson Hole'de buluşacak
Dünyanın önemli merkez bankacıları Jackson Hole'de buluşacak
Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
Hazine, haftaya 4 ihale düzenleyecek
Deprem sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu geçti
Deprem sigortalı konut sayısı 11,3 milyonu geçti
Fındık hasadında reform: Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın
Fındık hasadında reform: Fındık Dalda Aklın İşçide Kalmasın
Çiftçiler ‘Güçlü Gelecek Günleri’ etkinliğinde bir araya geldi, tarlada yetişen mısırları inceledi
Çiftçiler ‘Güçlü Gelecek Günleri’ etkinliğinde bir araya geldi, tarlada yetişen mısırları inceledi