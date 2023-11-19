Hollandalı bankacılık devi: Merkez Bankası faiz artırımında hız kesecek

Yurt içinde yeni haftanın en önemli gündemi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak. Banka politika faiz kararını perşembe günü saat 14.00’te açıklayacak. Piyasada faiz artırımına yönelik beklenti oluşurken, uluslararası kuruluşlardan da tahminler gelmeye başladı.

Merkez Bankası, ekim ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizini 500 baz puan artırılarak yüzde 35’e çekmişti.

“Riskler yukarı yönlü”

ING Bank’ın ekonomistleri Merkez Bankası’nın 250 baz puan faiz artırımıyla hız keseceğini tahmin etti. Ekonomistlerin analizinde şunlar yer aldı: Ekim ayında açıklanan son enflasyon verisi ana eğilimin sadece çekirdek enflasyonda değil manşet enflasyonda da iyileşmeye başladığını gösterdi. Bu doğrultuda, bankanın bu ayki PPK’da politika faizini yüzde 37,5’e çekerek 250 baz puanlık daha yavaş bir artırımı değerlendirmesini bekliyoruz. Ancak, ağustos ayından bu yana güçlü sıkılaştırma hamleleri göz önüne alındığında (faiz için) riskler yukarı yönlü.

ING Bank ekonomistleri hafta ortasında yayınladığı bir gelişmekte olan ülke raporunda, TCMB’nin 250 baz puanlık iki artırım sonrası faizi yüzde 40 oranında duracağını öngörmüştü.