Huawei Pura 70 Ultra, rekor puanla dünyanın en iyi kameralı akıllı telefonu oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Huawei Pura 70 Ultra, dünyanın önde gelen kalite değerlendirme laboratuvarı DXOMARK testinden başarıyla geçti. Genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle sektörün en büyük rakiplerini geride bırakan Huawei Pura 70 Ultra, DXOMARK'ta 163 puanla en iyi akıllı telefon kamerasına sahip telefon olarak öne çıktı.

Huawei Pura 70 Ultra, saatte 300 kilometreye kadar yüksek hızlı fotoğraf çekimi sağlayan Ultra Hızlı Anlık Çekim özelliği ile sunuluyor. DXOMARK, incelemesinde kameranın Otomatik Odaklama özelliğini vurguladı ve test edilen tüm koşullarda doğruluğu ve yüksek hızı için övgüde bulunarak kameraya 125 puan verdi. Bu gelişim, Ultra Parlak ana kamera donanımı ve Huawei XD Motion Engine üzerindeki ışık alımındaki artış sayesinde mümkün oldu.

Huawei Pura 70 Ultra, 8,4 mm inceliğindeki cihaz gövdesine bir inç sensör boyutu ve F1,6 geniş diyafram açıklığı sığdırmayı başaran geri çekilebilir yapısıyla Ultra Parlak Pop-Out Camera'yı da barındırıyor. Gelişmiş Döner İletim Sistemi sayesinde kamera, çekim sırasında kendiliğinden uzayarak dahili kamera yapısı içinde daha fazla alan yaratıyor. Bu özellik sayesinde hafif akıllı telefon, en geniş ışık girişine sahip gelişmiş pop-out kamerayı barındırabiliyor. Aynı zamanda, daha iyi gece sahnesi ve dinamik aralık performansı elde ediyor.

Yeni nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ile donatıldı

DXOMARK değerlendirmesinde, kameranın dinamik aralığının çok geniş olduğu ve fotoğraflar HDR ekranda görüntülendiğinde kontrastların "olağanüstü" ve ayrıca renklerin HDR ekranda hoş olduğu belirtildi.

Huawei Pura 70 Ultra, yeni nesil Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ile de donatıldı. Sektörün en büyük F2.1 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamerası, aydınlık veya karanlık ortamlarda çekilen fotoğrafların sürekli net görünmesini sağlıyor. Kamera ayrıca ister yakından ister uzaktan fotoğraflansın, keskin görüntüler oluşturan yenilikçi uzun mesafeli kaydırmalı zoomu da destekliyor.

DXOMARK, Ultra Parlak makro telefoto fotoğraf makinesinin yakınlaştırma özelliğini 164 puanla değerlendirirken, özellikle makro işleviyle fotoğraf makinesinin makro perspektifini ve keskin görüntülerini övdü. İncelemede ayrıca telefoto zoom kameranın test edilen tüm aralıklarda zoom ile yüksek düzeyde ayrıntı üretebildiği ve düşük ışık koşullarında bile düşük gürültü seviyelerine sahip olduğu vurgulandı.