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İBB’den engelli çocuğu olan ailelere para desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli çocuğu olan 10 bin aileye 5 bin liralık maddi destek sağlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İBB’den engelli çocuğu olan ailelere para desteği
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, engelli çocuğu olan aile yönelik yapılacak yardımı ilk kez duyurdu. Buna göre, engelli çocuk annesi 10 bin ihtiyaç sahibine 5 bin TL’lik maddi destek verilecek.

Ekrem İmamoğlu duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kişisel X hesabı üzerinden paylaştığı mesajla, engelli çocuğu olan annelere yapılacak yardımı duyurdu. Toplam 10 bin anneye 5 bin liralık madde destek sağlanacağını açıklayan İmamoğlu, ihtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

"İhtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz"

İmamoğlu’nun engelli çocuk annelerine 5 bin liralık desteğe ilişkin paylaşımında; “Engelli çocuğu olan ihtiyaç sahibi 10 bin anneye 5 bin TL maddi destek veriyoruz. Bu zor günlerde İBB bütün ihtiyaç sahiplerine farklı şekillerde destek olmayı sürdürecek.” ifadeleri yer aldı.

İBB’nin ihtiyaç sahibi engelli çocuk anneleri için sağlayacağı maddi desteği almaya hak kazanacak 10 bin kişinin Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) üzerinden belirleneceği açıklandı.İBB SEDEP üzerinden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 10 bin engelli çocuk annesine verilecek 5 bin TL’lik maddi destek için şahsen başvuru yapılmayacak.

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