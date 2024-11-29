Demir fiyatları Çin talebiyle yükseldi

Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, bir aydan uzun bir sürenin en yüksek seviyesine tırmandı ve Çin için daha güçlü bir ekonomik görünümün piyasa duyarlılığını artırmasıyla haftalık kazanç elde etmeye hazırlanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) ocak ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini yüzde 1,65 artışla 801,5 yuan/ton (110,80 dolar) seviyesinden tamamladı.

Kontrat erken işlemlerde 806,5 yuan/tona kadar yükselerek 14 Ekim'den bu yana en güçlü seviyesine ulaştı ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,42 değer kazandı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge aralık ayı demir cevheri, yüzde 1,52 artışla 105,3 dolar/tonaa yükseldi ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 3,12 artış kaydetti.

Seansın başlarında 104,55 dolar/ton ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Çin'in fabrika faaliyeti Kasım ayında üst üste ikinci ay mütevazı bir şekilde genişlerken, konut fiyatlarının bu yıl ve önümüzdeki yıl daha yavaş düştükten sonra 2026'da istikrar kazanması bekleniyor.

Anketler, teşviklerin nihayet etkisini göstermeye başladığını ve Çinli üreticilere çok ihtiyaç duydukları desteği verdiğini gösteren bir dizi yeni veriye eklendi.

Çin için daha güçlü bir görünümü destekleyen bir diğer unsur da Çin'in ikinci bir Donald Trump başkanlığı öncesinde ekonominin kırılganlıklarına karşı hazırlıklı olması yönündeki beklentiler oldu.

Analistler, “Çinli çelik üreticileri artan küresel ticaret gerilimleri öncesinde çelik ihracatını artıracak” ifadelerini kullandı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 0,32 ve yüzde 0,45 değer kazandı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri değer kazandı. İnşaat demiri ve sıcak haddelenmiş rulo yüzde 1,15, filmaşin yüzde 0,7 ve paslanmaz çelik yüzde 0,2 yükseldi.