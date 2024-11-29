Bakır, talep endişeleriyle üst üste ikinci aylık düşüşe hazırlanıyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ 07.30'da yüzde 0,5 artışla 9.049 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ocak vadeli bakır kontratı, 73.870 yuan/ton (10.215,74 dolar) ile yatay seyretti.

ABD doları gevşeyerek dolar bazında fiyatlanan metalleri diğer para birimlerini kullananlar için daha ucuz hale getirdi.

Ancak, her iki kontrat da ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ithalata daha fazla gümrük vergisi uygulayacağı ve özellikle Çin'de ekonomik büyümeye ve metal tüketimine zarar vereceği endişesiyle üst üste ikinci ay kayıp yaşamaya yöneldi.

Pekin'in şimdiye kadarki teşvik önlemleri de beklenenden daha az oldu ve doğrudan metal tüketen sektörleri hedef almadı.

Analistler, Trump'ın gelişi ve buna bağlı olarak doların güçlenmesi ve Çin'in teşviklerinin ekonomik verilere yansımamasının, metal fiyatlarında bu ay yaşanan düşüşün temel nedenleri olduğunu belirtti.

Ancak, LME'de bakır fiyatları önemli bir direnç seviyesi olan 9.000 dolar/ton civarında güçlü Çin talebinden destek buldu.

Kontrat, mayıs ayında ulaştığı 11.104,50 dolar/tonluk tarihi zirveden yaklaşık yüzde 20 düştü.