  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bahçeli'nin DEM-İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan talimat: MİT devrede!
Takip Et

Bahçeli'nin DEM-İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan talimat: MİT devrede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP lideri Bahçeli’nin “DEM Parti İmralı ile görüşsün” önerisine olumlu yaklaştığı ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Dikkatli ve temkinli hareket edin” talimatı verdiği iddia edildi. Görüşme öncesinde MİT’in gerekli hazırlıkları yapacağı belirtiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bahçeli'nin DEM-İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan talimat: MİT devrede!
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dikkat çeken bir çağrıda bulunarak, “İmralı ile DEM Parti yüz yüze görüşsün” dedi. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

Erdoğan görüşmeye sıcak bakıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrası gündeme gelen DEM Parti-Öcalan görüşmesine sıcak baktığı belirtildi.

Erdoğan'dan Yılmaz Tunç'a talimat

Erdoğan'ın söz konusu görüşmeyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sürecin hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği kaydedildi.

MİT 'ön hazırlık' yapacak

Edinilen bilgilere göre, MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek.

Kütahya'da maden sahası ihale edilecekKütahya'da maden sahası ihale edilecekGündem

 

Bakan Yerlikaya duyurdu: 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandıBakan Yerlikaya duyurdu: 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandıGündem

 

Gündem
SPK'dan 76 internet sitesine erişim engeli
SPK'dan 76 internet sitesine erişim engeli
Kütahya'da maden sahası ihale edilecek
Kütahya'da maden sahası ihale edilecek
Bakan Yerlikaya duyurdu: 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı
TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Otoyolun Edirne istikameti kapandı
TEM'de yakıt tankeri kaza yaptı: Edirne yönü kapandı
İzmir'de kanlı kavga: 3 genç öldürüldü! Araç içinde başlarından vurulmuşlar
İzmir'de kanlı kavga: 3 genç öldürüldü! Araç içinde başlarından vurulmuşlar
Okul servis araçlarına yeni kurallar geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Okul servis araçlarına yeni kurallar geldi: Resmi Gazete'de yayımlandı