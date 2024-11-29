Bahçeli'nin DEM-İmralı çağrısı sonrası Erdoğan'dan talimat: MİT devrede!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için dikkat çeken bir çağrıda bulunarak, “İmralı ile DEM Parti yüz yüze görüşsün” dedi. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na resmi başvuruda bulundu.

Erdoğan görüşmeye sıcak bakıyor

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'nin çağrısı sonrası gündeme gelen DEM Parti-Öcalan görüşmesine sıcak baktığı belirtildi.

Erdoğan'dan Yılmaz Tunç'a talimat

Erdoğan'ın söz konusu görüşmeyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sürecin hızlandırılması için talimat verdiği öğrenildi.

Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği kaydedildi.

MİT 'ön hazırlık' yapacak

Edinilen bilgilere göre, MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek.