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İBB'den ulaşımda rekor zam teklifi! Tarih belli oldu

İstanbul’da ulaşıma zam geliyor. Tarih belli oldu. İBB alt komisyonlara teklifini sundu. 6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla değişmiş olacak.

Haber Merkezi
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İBB'den ulaşımda rekor zam teklifi! Tarih belli oldu
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İstanbul’da toplu ulaşıma zam geliyor. UKOME toplantısında belirlenecek yeni zam oranı için İBB tarafından alt komisyonlara teklif verildi. 

Gözler UKOME toplantısında

6 Ocak'ta yapılacak UKOME toplantısında, yeni yılda İstanbul'da geçerli olacak toplu taşıma tarifesi belirlenecek. Tarife ile otobüs, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve taksi ücretleri değişecek.

İBB ulaşıma zam için zam teklifini komisyona sundu

İBB tarafından alt komisyonlara teklif sunuldu. İBB zam için yüzde 55'lik zam teklifi verirken, UKOME komisyonda netlik kazanacak zam oranıyla birlikte yeni ücret tarifesi 13 Ocak itibarıyla devreye alınacak.

Toplu ulaşım tarifesine ne kadar zam yapılacak?

Halihazırda yürürlükte olan tarifede tam basım ücreti 20 lira olurken, İBB tarafından sunulan teklifin kabul edilmesi halinde, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İstanbul'da toplu taşımada tek geçiş ücreti 31 liraya yükselmiş olacak.

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