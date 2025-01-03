İstanbul Üniversitesi yemekhaneye yüzde 50 zam yaptı

Üniversite öğrencilerinin yemekhane ücretlerine zam geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da rektörlük, yemek ücretine yüzde 50 zam yaptı.

Rektörlüğe bağlı yemekhanede geçen yıl ocak ayında 21 TL, en son ise 32.50 TL olan bir öğün yemekhane ücreti yaklaşık yüzde 50 ile birlikte 49 TL’ye yükseldi.

1 yılda yemeğe yüzde 130 zam geldi

2024 Ocak ayından beri yapılan bu üçüncü zamla birlikte okulda yemeğe bir yılda yaklaşık yüzde 130 zam yapıldı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ödemesine yüzde 50 zam yapılırken yemekhaneye yapılan zam oranı tepki çekti. Cumhuriyet’in haberine göre, öğrenciler 2-3 Ocak tarihlerinde yemekhaneyi boykot edeceklerini açıkladı.

Öğrencinin günlük yemek ücreti 98 TL oldu

Zamlı fiyatla birlikte bir öğrencinin okul yemekhanesinde sadece iki öğün yemek için harcayacağı günlük miktar 98 TL oldu. Açıklanan KYK kredi/burs ödemesi ise günlük 100 TL’ye denk geliyor. Buna göre bir öğrenci KYK’den aldığı ödemeyle üç öğün yemek yiyemiyor. İki öğün yediği yemekten sonra ise ay sonunda başka hiçbir harcama yapmadan cebine 60 TL kalıyor. KYK yurtları arasında en ucuz seçenek olan, aylık fiyatı 517.50 TL olan, 6-8 öğrencinin kaldığı, banyo ve tuvaletlerin ortak kullanım olduğu “1. tip” yurt ücretini de çıkarınca bir öğrenci sadece günde iki öğün beslenme ve barınma için her ay 457.50 TL borca giriyor.