  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İstanbul Üniversitesi yemekhaneye yüzde 50 zam yaptı
Takip Et

İstanbul Üniversitesi yemekhaneye yüzde 50 zam yaptı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da rektörlük yemekhane ücretine zam yaptı. Geçen yıl ocak ayında 21 TL, en son ise 32.50 TL olan öğrencinin bir öğün yemekhane ücretine yapılan zamla 49 TL’ye yükseltti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Üniversitesi yemekhaneye yüzde 50 zam yaptı
Takip Et

Üniversite öğrencilerinin yemekhane ücretlerine zam geldi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’da rektörlük, yemek ücretine yüzde 50 zam yaptı.

Rektörlüğe bağlı yemekhanede geçen yıl ocak ayında 21 TL, en son ise 32.50 TL olan bir öğün yemekhane ücreti yaklaşık yüzde 50 ile birlikte  49 TL’ye yükseldi. 

1 yılda yemeğe yüzde 130 zam geldi

2024 Ocak ayından beri yapılan bu üçüncü zamla birlikte okulda yemeğe bir yılda yaklaşık yüzde 130 zam yapıldı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ödemesine yüzde 50 zam yapılırken yemekhaneye yapılan zam oranı tepki çekti. Cumhuriyet’in haberine göre, öğrenciler 2-3 Ocak tarihlerinde yemekhaneyi boykot edeceklerini açıkladı.

Öğrencinin günlük yemek ücreti 98 TL oldu

Zamlı fiyatla birlikte bir öğrencinin okul yemekhanesinde sadece iki öğün yemek için harcayacağı günlük miktar 98 TL oldu. Açıklanan KYK kredi/burs ödemesi ise günlük 100 TL’ye denk geliyor. Buna göre bir öğrenci KYK’den aldığı ödemeyle üç öğün yemek yiyemiyor. İki öğün yediği yemekten sonra ise ay sonunda başka hiçbir harcama yapmadan cebine 60 TL kalıyor. KYK yurtları arasında en ucuz seçenek olan, aylık fiyatı 517.50 TL olan, 6-8 öğrencinin kaldığı, banyo ve tuvaletlerin ortak kullanım olduğu “1. tip” yurt ücretini de çıkarınca bir öğrenci sadece günde iki öğün beslenme ve barınma için her ay 457.50 TL borca giriyor.

Üniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gittiÜniversite öğrencilerini ilgilendiriyor! Bakanlık, KYK kredisinde değişikliğe gittiGündem
Yeni yılda KYK kredi burs ücretleri ne kadar olacak? İşte 2025 KYK kredi burs zamlı ücretleri...Yeni yılda KYK kredi burs ücretleri ne kadar olacak? İşte 2025 KYK kredi burs zamlı ücretleri...Ekonomi
Dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane, kreş, bakımevi ücretlerine zam! İşte fiyat tarifesi...Dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane, kreş, bakımevi ücretlerine zam! İşte fiyat tarifesi...Ekonomi
Ekonomi
Altını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracı
Altını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracı
Kamu çalışanlarından memur zammına tepki: Maaşlara refah payı eklenerek, YDO zammı verilmeli
Kamu çalışanlarından memur zammına tepki: Maaşlara refah payı eklenerek, YDO zammı verilmeli
Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyonda düşüş devam edecek
Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyonda düşüş devam edecek
Sosyal yardım alanların sayısı iki kat arttı! Bakan Göktaş 'yoksulluk artıyor' eleştirisine yanıt verdi
Sosyal yardım alanların sayısı iki kat arttı! Bakan Göktaş'tan 'yoksulluk' eleştirisine yanıt geldi
Zam oranı açıklandı, Memur-Sen'den ilk tepki geldi: 'Refah payı istiyoruz'
Memur-Sen: Refah payı istiyoruz
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Ankara'da ekmeğe zam geldi