İÇASİFED Başkanı Süleyman Ekinci: İstihdam açığı ithal insanlarla kapatılamaz

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Türkiye’de 10 milyon işsiz bulunduğunun altını çizen Ekinci, artık ‘ev genci’ diye bir kavramın ortaya çıktığını, buna karşılık iş dünyasının eleman bulmakta güçlük çektiğini belirtti. Ekinci “Bu ülkenin Şampiyonlar Ligi’nde olmamasına itirazım var” dedi.

İÇASİFED’in Cumhuriyet Balosuna, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, ASO Başkanı Seyit Ardıç, ATO Başkanı Gürsel Baran ile Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz katıldı.

TÜSİAD bünyesindeki TÜRKONFED’i oluşturan ana derneklerden birisi olan İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği(İÇASİFED), TUSAŞ saldırısı sebebiyle ertelediği Cumhuriyet Balosunu gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 101’nci yılı ile İÇASİFED’in 20’nci yılını eş zamanlı olarak kutladıklarını belirten Süleyman Ekinci, bazı ülkeler için sıradan bir olgu olan Cumhuriyetin Türkiye için çok farklı anlam taşıdığını bildirdi. “Cumhuriyet olmasaydı Türkiye olmazdı” diyen Ekinci, Cumhuriyetin Isparta’nın köyünden çıkıp gelen Süleyman Demirel ile kolej mezunu Bülent Ecevit’e eşit fırsatlar sunduğunu aktardı.

“İstihdam açığı ithal insanlarla kapatılamaz”

İş dünyasının yaşadığı sorunlara da değinen Süleyman Ekinci, bugün mavi ve beyaz yakalı eleman sorununun öne çıktığını kaydetti. Türkiye’de 10 milyon işsiz varken, kendilerinin çalışacak eleman bulamamasının bir çelişki olduğunu belirten Ekinci, “Artık ev genci diye bir kavram oluştu. Milyonlarca gencimiz evde oturuyor ve çalışmıyor” diye konuştu. Ekinci, ithal insanlarla istihdam açığının kapatılamayacağını dile getirdi.

“Aflar insanları vergi ödeme alışkanlığından uzaklaştırıyor”

Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasına ilişkin ilkenin hayata geçirilmesini ve vergide adalet istediklerini vurgulayan Ekinci, 2 yılda bir çıkarılan yapılandırma, stok affı, vergi affı gibi uygulamaların tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefleri vergi ödeme alışkanlığı dışında bıraktığını anlattı.

Türkiye’nin sanayideki dönüşümü kaçırdığını ancak dijital dönüşümü kaçırmaması gerektiğini ifade eden Süleyman Ekinci, bunun kaçırılması durumunda ülkenin hızla orta gelirden alt gelire düşeceği uyarısında bulundu. Ekinci, “Bu ülkenin mevcut potansiyeline karşılık Şampiyonlar Liginde olmamasına itirazım var” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ekinci’nin tüm sözlerine katıldığını belirtirken, Cumhuriyetin kurucusu olarak Ankara’nın kutlamayı en çok hak eden il olduğunu söyledi.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez Cumhuriyetin en temel kazanımlarından birisinin hukukun üstünlüğü olduğunu ve bunun korunması gerektiğini bildirdi.