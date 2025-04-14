İcra ve iflas dosyalarında artış yaşanıyor! Toplam sayı 33 milyona dayandı

İcra ve iflas dairelerinde2 024 yılında açılan yeni dosya sayısı 9 milyon 798 bin 757 olarak kayıtlara geçti. 2023’ten devredenlerle birlikte toplam dosya sayısı 32,7 milyona yükseldi.

Dosya sayısı artıyor

BirGün'ün haberine göre, bakanlık istatistiklerine göre dosyaların 3 milyon 813 bini mahkeme kararı bulunan (ilamlı takip), 26 milyon 843 bini ise mahkeme kararı bulunmayan (ilamsız takip) dosyalardan oluştu.

İşte yıl yıl icra ve iflas dosyası

2024 yılında 9 milyon 798 bin 757 yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 2023 yılından 2024 yılına devredenlerle birlikte dairelerdeki toplam icra ve iflas dosyası sayısı 32 milyon 703 bin 968’e fırladı. İcra ve İflas Dairelerindeki dosya sayısı, yıllara göre şöyle gerçekleşti:

Yıllara göre icra ve iflas dosyası sayıları şöyle:

2018: 9 milyon 323 bin 253

2019: 9 milyon 825 bin 927

2020: 6 milyon 739 bin 856

2021: 8 milyon 386 bin 474

2022: 9 milyon 46 bin 245

2023: 14 milyon 43 bin 957

2024: 9 milyon 798 bin 757

Geçen yıldan bu yana artış yaşandı

UYAP sisteminde yer alan verilere göre 13 Nisan 2025 itibarıyla icra ve iflas dairelerine gelen dosya sayısı 1 Ocak’tan bu yana 2 milyon 901 bin 765 oldu. Geçen yıl aynı tarihler aralığında bu sayı 2 milyon 773 bin 826’ydı. Aradaki fark yaklaşık 130 bin.

Yasada zorunlu değişiklik

Ödenemeyen borçlar nedeniyle haciz işlemlerinin artması da çeşitli mağduriyetlere yol açtı. Borçtan dolayı evlerin ortak kullanımındaki eşyalara kadar uzayan haciz işlemleri yasa değiştirmeye mecbur bıraktı. 2023 yılında yapılan değişiklikle kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullandığı ev eşyalarının haczedilmesi önlendi. Borçtan daha fazla değeri olan eşyanın haczedilmesinin yanı sıra buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak gibi ev eşyaların haczi yasaklandı.