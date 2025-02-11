İftar menülerine yüzde 50 zam! 4 kişilik bir ailenin iftar maliyeti cep yakıyor

Ramazan ayında dışarıda iftar yapmanın maliyeti, menünün içeriği ve mekana göre değişiklik gösteriyor. Çorba, ara sıcak, ana yemek ve tatlıdan oluşan iftar menülerine bu Ramazan da zam geldi. İftariyeliklere geçen seneye oranla yüzde 25-50 arasında zam yapıldı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl Haber Global'den Şifa Kaymak'a yaptığı değerlendirmede geçen sene ortalama 2000 TL olan iftar menülerinin kişi başı 2 bin 500 TL'ye kadar çıkabileceğini söyledi. 4 kişilik bir ailenin lüks restoranda maliyeti ise 18 bin TL.

İftar menülerine yüzde 50 zam

Bingöl, "Menülerde yüzde 25-50'ye yakın zam bekliyoruz. Yer ve mekana göre iftar menüleri kişi başı 550 ile 5 bin arası değişiyor" ifadesini kullandı.

4 kişilik bir ailenin iftar maliyeti 18 bin TL

Bingöl fiyatların semtten semte, mekandan mekana değişkenlik gösterdiğinin altını çizerek "İstanbul'da 4 kişilik bir aile iyi bir restoranda iftar açayım derse bu fiyat 18 bin TL'ye kadar çıkabilir. Rakamlar yer ve mekana değişkenlik gösteriyor. Merkezden uzak bir restoranda ise 4 kişilik bir aile 3500 TL'ye iftarını açabilir" şeklinde konuştu.

Zamların temel nedeni ne?

Bingöl şöyle yanıtladı:

"Restoranlardaki artışların temel nedeni, artan kira maliyetleri, hammade, kırmızı et ve en büyük gider kalemlerinden olan personel maliyetleri. Maalesef bunlar restoran sahiplerini fiyatlarında etkili oluyor."

Anadolu ile İstanbul arasındaki fiyat farkı

Bingöl, Anadolu'daki iftar menüleri ile İstanbul arasında büyük farklar olduğunu belirterek "Anadolu'da bu fiyatlar daha düşük seviyede. Kişi başı 300 liradan başlayıp 1000 liraya kadar iyi bir menü bulanabilir" dedi.