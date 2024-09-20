İGEF 2024 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı Ankara’da gerçekleştirildi

ANKARA (EKONOMİ) – Güvenlik alanında her türlü ekipmanın sergilendiği İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı İGEF 2024 ilk kez Ankara’da 19-21 Eylül günleri arasında gerçekleştirildi.

ATO Congressium’da yapılan fuarın açılış töreninde konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, güvenlik konusunun toplumsal barış ve refahın sağlanmasının en önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, “Bugün, hangi alanda gelişimden bahsederseniz edin, işin başlangıcı güvenlik. Güvenlik olmadan, üretimden de ticaretten de sağlıktan da turizmden de söz etmek mümkün değil.” dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde, ATO desteğiyle yapılan fuarda, iç güvenlikte kullanılabilecek kamera, koruma ekipmanları, silah ve insansız hava, kara araçlarından yazılım, sistem ve hizmetlere yönelik geniş bir ürün yelpazesi görücüye çıktı.

İlk kez düzenlenen fuarı sektör açısından önemli bir platform olarak gördüğünü belirten Gürsel Baran konuşmasında, “Dijitalleşme ve teknolojideki yenilikler, iç güvenlik ekipmanları sektörünü de geliştiriyor. Toplumsal huzur ve güvenliği korumak için bu gelişimi yakından takip etmek gerekiyor. Silahlardan, güvenlik alarmlarına, gözetim sistemlerinden, güvenlik donanım yazılımlarına, Fuar’da sergilenen ürünler, güvenlik güçlerimizin daha hızlı, daha etkili ve güvenli bir şekilde görev yapmalarını sağlarken, uluslararası arenada da rekabet gücümüzü artıracak bir değer taşıyor.” dedi.

Bu tür ürünlerde yerli ve millilik oranının artmakta olduğunu belirten Gürsel baran, savunma sanayiinde yüzde 80’lere varan yerlilik oranının iç güvenlik ekipmanlarında da yerlilik oranını yukarı çektiğini kaydetti.

Ankara’nın savunma sanayiinde merkez özelliğine dikkati çeken Baran, “DefenseNews Top 100’ün listesine Türkiye’den giren beş şirketin merkezi de Ankara’da bulunuyor. Böyle bir potansiyele sahip şehrimizde gerçekleştirilen bu organizasyonu, Türkiye’nin üretim kapasitesini ortaya koyarak, yeni iş birliği fırsatlarının kapılarını açması açısından çok önemli buluyorum." şeklinde konuştu.