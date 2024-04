“İhracat önemli, ama asıl konu markalaşma”

Takip Et

Didem ERYAR ÜNLÜ



“Geleceğin mutfaklarını bugünden tüketicilerimizle buluşturma hedefiyle tasarımından materyal kullanımına, enerji ve su verimliliğinden israfı önleyen teknolojilere odaklanarak müşterilerimize kusursuz mutfak deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” diyor Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Garzanlı.

Garzanlı’nın verdiği bilgilere göre; dünya mutfak aletleri pazarının büyüklüğü 2023 yılında 280 milyar dolara ulaştı. Türkiye dünya fırın üretiminin yüzde 10’undan fazlasını gerçekleştirdi. Ve yine aynı yıl, Türkiye’de üretilen mutfak aletlerinin yaklaşık yüzde 65’i ihraç edildi.

Bu rakamlar çok önemli ve Türkiye’nin pazardaki gücünü ortaya koyar nitelikte; fakat Akın Garzanlı’nın dikkat çektiği çok daha önemli bir konu var. Şöyle diyor Garzanlı: “İhracat Türkiye’de çok önemli, ama asıl konuşulması gereken markalaşma. Bugün her alanda maliyetler çok arttı. Sadece fason üretim yaparak ekonomide güçlü bir pozisyonda olma şansınız yok. Globalde çok hızlı markalaşan bir şirketiz. Çatımızın altında 22 marka var. 57 ülkede 121 iştiraki olan bir yapıya sahibiz. 2023'te 8 milyar finans/doviz/eur-trl-avro-turk-lirasi" target="_blank" rel="noopener">Euro konsolide ciroya ulaştık. Markalaşma, ihracatın ötesinde, çok daha zor bir yolculuk. Biz de bu kapsamda dünyada bir numara olma hedefine odaklanıyoruz. Markalaşma ve tasarım yolunda söz sahibi olmak için de, Eurocucina, olmamız gereken yer.”

Kendimizi net sıfıra en yakın şirket olarak konumlandırıyoruz

İtalya’nın Milano kentinde 16-21 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Eurocucina Fuarı, ilk kez 1974 yılında kapılarını açtı. Bugün, tasarım, teknoloji ve mutfak çözümlerini bir araya getiren en önemli uluslararası etkinliklerden biri.

1 Nisan 2023’te Arçelik ve Whirlpool EMEA’nın Avrupa iştiraklerinin birleşmesi ile kurulan Beko Europe’un kuruluşu sonrası katıldığı ilk fuar Eurocucina 2024 oldu. Fuarda, sürdürülebilirlik, kalite, inovasyon ve estetik kavramlarını mutfak teknolojilerinde bir araya getiren marka, sağlıklı bir yaşamın sağlıklı bir gezegenle mümkün olduğu inancından hareketle sürdürülebilir, enerji ve su verimli teknolojilere odaklandı ve fuarda yaklaşık bin metrekarelik alanda, teknoloji ve sürdürülebilirliği estetik tasarımlarla buluşturduğu ankastre serilerini öne çıkardı.

Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci beyaz eşya üreticisi konumunda olan Beko Europe’un toplamda 11 fabrikası, 20 bin çalışanı bulunuyor. Garzanlı, “Yılda 24 milyon ürün satıyor, 24 milyon eve giriyoruz. Dört odak alanımızı sürdürülebilirlik, inovasyon, tasarım ve sağlıklı yaşam olarak belirledik. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz 10 seneden uzun bir süre önce başladı. Son 5 yıldır Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sektör lideriyiz. Hedefimiz 2030’da tüm üretim tesislerimizde yeşil enerji dönüşümü sağlamak. Kendimizi net sıfıra en yakın şirket olarak konumlandırıyoruz. Bu yıl Beko markamızın yanı sıra Beko Europe ile bünyemize katılan, tasarım, modern yaşam ve inovasyon odaklı Whirlpool, Indesit ve Hotpoint markalarıyla da Eurocucina’dayız. Şirketimize yeni katılan markalarla birlikte sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz” diyor.

Adeta bir müze ziyareti…

Ürün geliştirme sürecinde sürdürülebilirlik, kalite, inovasyon ve estetik kavramlarını temel alan Beko, iF Design tasarım ödüllü Midnight Ankastre Fırın Serisi, Avrupa’nın en enerji verimli bulaşık makinesi, sınıfının en sessiz çalışan buzdolabı gibi çok sayıda yenilikçi mutfak teknolojisini, Eurocucina’da bin metrekarelik alanda müze ortamından esinlenen bir tasarımla sundu. Markanın öne çıkan teknolojilerinden birkaç örnek vermek gerekirse;

*Beko geliştirdiği ısı pompası teknolojisini bulaşık makinelerine entegre ederek A sınıfında yüzde 20 enerji verimliliğine ulaştı. Isı pompası teknolojisinin kullanımıyla birlikte sadece Eco programlarda değil tüm programlarda yüzde 25’e varan enerji tasarrufu sağlanıyor.

*Energyspin teknolojisi geleneksel yıkama metotlarının ötesine geçerek özel ve patentli tambur hareketleriyle yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlıyor.

*AeroFlow teknolojisi, yiyeceklerin besin değerini, dokusunu ve ağırlığını koruyarak her rafa eşit sıcaklık dağılımı sağlıyor ve sıcaklık dalgalanmalarını en aza indiriyor. Bu özelliğiyle yiyecekler yüzde 30 daha uzun süre tazeliğini korurken, sebze ve meyveler yüzde 20 daha az ağırlık kaybına uğruyor.

Daha az enerji tüketimi için inovasyon ve işbirliği yarışı

“Avrupa’da enerji fi yatlarının artması ile enerji tasarrufu ön plana çıkıyor. Daha az enerji tüketen ürünler konusunda şirketler arasında bir yarış var. Bu hedef doğrultusunda sadece kendi mühendislerimizle değil, enerji veya deterjan şirketleri gibi farklı sektörlerle de iş birlikleri yapıyoruz. lojistik" href="https://www.ekonomim.com/sektorler/lojistik" target="_blank" rel="noopener">Lojistik ve kredi maliyetleri arttı. Ev almak daha pahalı hale geldi. Bu da Avrupa’da beyaz eşya piyasasını etkiledi. 2023’te yüzde 5’lik bir düşüş yaşandı. Beko olarak bizim pazar payımız artıyor. İnsanlar kaliteli ve uygun fi yatta konumlanan markalara daha açık hale geldiler. Özellikle de genç nesil. Önümüzdeki dönemde ise, 500 Euro ve üstü ürünlerle üst segmetlerde çok daha hızlı büyüyeceğimizi göreceksiniz.

Merkezi İstanbul olan global bir şirketiz

Dünyanın farklı noktalarında 31 Ar-Ge" href="https://www.ekonomim.com/sozluk/ar-ge" target="_blank" rel="noopener">Ar-Ge merkezimiz ve 2 bin 300 Ar-Ge çalışanımız var. Şanslı yanımız; fikrin çıkması ile ürünün pazara gelmesi arasındaki zamanda hızlı olmamız. Yılda bin civarında yeni fi kir çıkıyor. Bunun 300-350 tanesi sürdürülebilirlikle ilgili. Dünyadaki büyük üniversitelerle çalışıyoruz. Beyin göçü tarafında da şanslıyız. Beko’da çalıştığınızda merkezi İstanbul’da olan global bir şirkette çalışmış oluyorsunuz. Bu örnek çok fazla yok. Biz bu sayede ekiplerimizi koruyabildik.

Güneş enerjisi ile çalışan buzdolabı, gıda israfını önleyen işbirlikleri…

Güney Afrika’da pazara sunulan Off -Grid buzdolabı ve dondurucu serisi çatıya konan güneş paneli üzerinden sağladığı enerjiyle şehir elektrik şebekesine bağlı olmadan çalışıyor. Gıda israfını önlemek için hayata geçirilen bir diğer proje de “Food for Soul”. Akın Garzanlı, “Gıda israfı ile mücadelemizde şef Massimo Bottura ile Food For Soul girişimi iş birliği kapsamında Refettorio’lar yani aşevleri hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar Refettorio’larda bin 70 tondan fazla yiyeceğin israfının önüne geçildi ve 2,4 milyon tabak yemek ihtiyacı olan insanlara ulaştı” diyor.