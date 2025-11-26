İhracatçı, rekabet gücünü yeşil ekosistem ile artırıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın ihracat üzerindeki etkilerinin giderek arttığı bir dönemde, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) yeşil dönüşüm alanında yürüttüğü proje, eğitim ve uluslararası iş birlikleriyle Türk ihracatçısının rekabet gücünü artırmaya odaklandı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İhracatçımızın küresel değer zincirlerinde yerini güçlendirmesi için çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uyum artık bir tercih değil zorunluluk. UİB olarak firmalarımızı bu dönüşüme hazırlamak için kapsamlı bir ekosistem oluşturduk” dedi. UİB, üyelerinin sürdürülebilirlik bilincini artırmak ve uzun vadeli stratejiler geliştirmelerine destek olmak amacıyla UİB Akademi bünyesinde geniş kapsamlı eğitim programları yürütüyor. Sadece 2024 yılında 16 farklı başlıkta 70 saati aşkın eğitim düzenlenirken, 2025’in 10 ayında 40 saati aşan eğitimlere 10 binden fazla kişi katıldı. Eğitimlerde karbon ayak izi yönetiminden tedarik zincirinde sürdürülebilirliğe, döngüsel ekonomiden yeşil finansmana kadar kritik konular ele alındı. Baran Çelik, “Firmalarımızın yalnızca teknik bilgiye değil, küresel regülasyonların ruhunu anlamaya da ihtiyacı var. Eğitimlerimiz bu dönüşümün en güçlü ayağını oluşturuyor” diye konuştu.

“Yatırımların önündeki en büyük engellerden biri finansmana erişim”

Yeşil dönüşümün finansman ihtiyacına dikkat çeken Çelik, TİM koordinasyonunda yürütülen Yeşil Dönüşüm Finansmanı Toplantıları’na aktif katıldıklarını belirterek şunları söyledi:

“Sürdürülebilir yatırımların önündeki en büyük engellerden biri finansmana erişim. Bankalar, finans kuruluşları ve kamu temsilcilerini ihracatçılarımızla buluşturarak çözüm üretmeye çalışıyoruz.” Çelik, ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın Yeşil Mutabakata Uyum Desteği kapsamındaki Responsible Programı ile TÜBİTAK–KOSGEB çağrılarının da UİB tarafından firmalara duyurularak yönlendirme sağlandığını söyledi.

TİM WINGS projesi kapsamında kadın ihracatçıların uluslararası pazarlara erişimi ve finansmana ulaşımı da destekleniyor.

Tekstil ve Hazır Giyimden ortak hareket

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) de sektörün Yeşil Mutabakata uyum sürecini hızlandırmak için oluşturulan Tekstil ve Hazır Giyim Ortak Sürdürülebilirlik Komitesi’nde aktif rol alıyor. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Hem otomotiv hem tekstil hem de diğer sektörlerde yürüttüğümüz tüm projelerin ortak hedefi; ihracatçımızın küresel rekabette sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşmasıdır. Yeşil dönüşüme uyum sağlayan firmalar, geleceğin kazananları olacaktır” ifadelerini kullandı.

■ Şirketleşen girişimlerin değerlemeleri 392 milyon doları aştı

Aynı zamanda OİB başkanı da olan Çelik, OİB koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın (OSEP), sektörün dönüşüm yol haritasını oluşturduğuna işaret etti.

Baran Çelik, “Avrupa pazarı otomotiv ihracatımızın kalbi. Düşük karbonlu üretime geçiş sektörümüz için bir zorunluluk. OSEP ile firmalarımıza stratejik yön çiziyoruz” dedi.

OİB tarafından düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması da bugüne kadar 129 ödül, 6,9 milyon TL nakdi destek ve İTÜ Çekirdek iş birliği ile girişimcilere güçlü bir inovasyon ekosistemi sundu. Desteklenen girişimlerin yüzde 60’ı şirketleşirken, toplam değerlemeleri 392 milyon doları aştı.