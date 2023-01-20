İhracatçı taleplerini Merkez’e iletti, paket bugün açıklanıyor

İmam GÜNEŞ - İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda Gültepe ve Kavcıoğlu paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacak. Basın toplantısından önce gerçekleştirilecek kapalı toplantıda destek paketinin detayları netlik kazanacak. TCMB'nin geçen yıl uygulamaya aldığı sayısız düzenlemelerin en büyüğü ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının rezervlere alınması olmuştu.

TCMB'nin yeni düzenlemeleri süreklilik içerdiği için, banka bundan sonra ihracatçılardan her yıl 100 milyar dolar değerinde döviz geliri elde edecek. Bu, ihracatçıların belirli bir vadede döviz gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satma zorunluğu düzenlemesiyle oluşuyor. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor, bu adım TCMB için yılda 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyor.

Toplantıya öncesinde edindiğimiz bilgilere göre, ihracatçılar özellikle hammadde tedariki için bozdurduğu dövizi geri alırken zarar ettiklerini, alsattan zarar edilmeyecek bir modelin oluşturulmasını TCMB’den talep etti. Ayrıca, döviz kurunun son 1 yıldır artmaması dolayısıyla karları düşen ihracatçılar, döviz kurunun minimum yüzde 5-10 arasında artırılmasını istiyor. KGF paketi ile finansmana erişimde rahatlayan ihracatçılar, reeskont kredilerinin kullandırımı konusunda da hızlı ve etkili bir çözüm bekliyor. TCMB’nin henüz destek paketinin tam olarak belirlemediği, basın toplantısından önce TİM üyeleri yapılacak görüşmede netlik kazanacağı gelen bilgiler arasında.