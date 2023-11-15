İhracatçılar küresel hedefler için atağa kalktı

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Türkiye, bu yıl 23-25 Kasım’da 10’ncusu düzenlenecek Türkiye Innovation Week’e hazırlanıyor. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen organizasyona alanında uzman konuşmacılar da katılacak. Etkinliğin lansmanı TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TİM Başkanvekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu, ve stratejik partnerler; Türk Telekom, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfb ank, Arzum, İGE, Trendyol, Halkbank yetkililerinin katılımıyla Fişekhane’de gerçekleşti.

Hedeflerinin inovasyonla beraber Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına taşımak olduğunun altını çizen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Türkiye inovasyonda bölgemizin üssü konumunda. Ülkemizin gururu olan İnovasyon Haftamızı global bir zemine oturtmak istiyoruz. Bu kapsamda bu yıldan itibaren etkinliğimizi Türkiye Innovation Week adıyla düzenleyeceğiz” dedi.

“Yüksek teknoloji üreterek nitelikli ihracat hedefliyoruz”

Orta-yüksek teknoloji ihracatından yüksek teknoloji ihracatına doğru odaklanarak katma değeri yüksek, inovasyon gerektiren ürünlerle ihracatta kilogram değerini artırmak istediklerini kaydeden Gültepe, “2028 yılında 375 milyar dolar mal, 200 milyar dolar da hizmet ihracatına ulaşma hedefimiz var. Bunun için kapasitelerimizi artırıp, yüksek teknoloji üreterek ihracatımızı nitelikli şekilde geliştirmek istiyoruz. Katma değerli ihracatta şimdiye kadar istediğimiz hızla gitmemiş olabiliriz ama yakın zamanda istediğimiz sonuçlara ulaşabileceğimizi ön görüyoruz. Dünyada ihracat kilogram fiyatı ortalama 3 dolar civarında. Hedefimiz, kilogram ihraç fiyatında önce 2 doları, ardından 3 doları yakalamak” diye konuştu.

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi’nde 4 basamak yükseldi

Türkiye’nin Küresel İnavasyon Endeksi’nde 4 basamak atlayarak 37’nci sıraya yükseldiğini kaydeden TİM Başkanvekili Kutlu Karavelioğlu da program hakkında şu bilgileri paylaştı: “11 adet sergi ve enstalasyonun yer aldığı alanda; yeni medya, dijital sanatlar, biyo-sanat ve yapay zeka gibi çağdaş konu başlıklarını bir araya getiren ve dijital sanatın tanıtımında aktif rol oynayan Eskizden Piksele Dijital Sanat Sergisi, Mustafa Kemal Atatürk’e ait hatıraların yapay zekâ uzmanları ve dijital sanatçılar tarafından veri heykeline dönüştürüldüğü ‘Bir Hayalin İnşası’ eseri de üç gün boyunca sanatseverlerle buluşacak.”