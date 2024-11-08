İhracatçılar, Trump politikalarını değerlendirdi: Resesyon olursa işimiz zor

İMAM GÜNEŞ

Konuyla ilgili İHBİR Başkanı Kazım Taycı, Euro Bölgesi ağırlıklı çalışan sektörlerin zorlanacağını kaydederek "Ancak gıda sanayicisi ve ihracatçısını etkilemez. Hatta paritenin geri gelmesi pozitif bile olabilir" dedi. İDMİB Başkanı Güven Karaca ise Trump'ın geçmişte bazen dost bazen düşman olduğunu hatırlatarak "Bu özelliğini iyi analiz etmek lazım. Trump AB'ye vergi uygular ve resesyon tetiklenirse satışları olumsuz etkiler" yorumunu yaptı.

Trump'ın ticarete sekte vurduracak bir hamle yapmasını beklemediğini söyleyen İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da "Özellikle resesyon kaynaklı paritenin gerilemesi bizim için büyük eksi olur. Sektör olarak ihracatıın yüzde 60'tan fazlasını Avrupa'ya yapıyoruz. Üretim çarklarını döndürmek zorundayız" dedi.

İhracatçıların EKONOMİ'ye yaptıkları değerlendirmeler şu şekilde oldu:

■ İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan:

Trump'ın böyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum. Neticede kendisi de bir iş insanı. Ticarete sekte vurduracak bir hamle yapmaz. Özellikle resesyon kaynaklı paritenin gerilemesi bizim için büyük eksi olur. Mevcut koşullarda paritenin 1.10 seviyelerinde olması lazım. Bu makasın kapanmaması fiyat rekabetçiliğinin zorlaştığı ortamda elimizi rahatlatıyor. Sektör olarak ihracatımızın yüzde 60'tan fazlasını Avrupa'ya yapıyoruz. Fabrikalarımızda üretim çarklarını döndürmek zorundayız. Bu dönemde parite avantajı biraz olsun elimizi rahatlatıyor. Aksi halde çok ciddi kayıplar yaşarız.

■ İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı Kazım Taycı:

.Türkiye'nin genel sektörleri açısından baktığımızda Euro Bölgesi ağırlıklı çalışan sektörler açısından olumsuz olabilir. Ancak gıda sanayicisi ve ihracatçısını olumsuz etkilemez. Sektör olarak bizim döviz gelirimizin yüzde 60- 65'ini dolar, kalanını Euro oluşturuyor. Hatta paritenin geri gelmesi pozitif bile olabilir. Çünkü yatırım borçlarımız Euro, gelirimiz dolar ağırlıklı. Makine ve fabrika yatırımında Euro borçlanıyoruz. Bu nedenle pozitif bir etkisi bile olabilir.

■ İstanbul Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Güven Karaca:

Trump geçmişte bazen Türkiye'nin en büyük dostu olduğu kadar aynı dönemde karşısında da yer aldı. Bu özelliğini iyi analiz etmek lazım. Trump'ın nasıl uygulamalar yapacağını figürü açısından kestirmek çok zor. Trump AB'ye vergi uygular ve resesyon da tetiklenirse elbette satışları olumsuz etkiler. Ama böyle bir şeyin olacağını tahmin etmek güç.